Упростить расчеты по ценным бумагам казахстанских эмитентов намерен АРРФР

Эта мера позволит расширить доступ иностранным инвесторам
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло соотвествующие поправки для повышения качества предоставляемых центральным депозитарием услуг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора
Отмечается, что постановлением предоставляется право казахстанским банкам оказывать услуги по управлению счетами депонента, открытыми в Центральном депозитарии на имя депонента (введение института оператора счета). Это позволит глобальным кастодианам через доверенного управляющего счетом осуществлять сделки с казахстанскими ценными бумагами и управлять операционными рисками на локальном фондовом рынке.
Кроме того, расширен функционал центрального депозитария в части оказания услуг своим клиентам по проведению расчетов по сделкам с финансовыми инструментами, совершенными на территории МФЦА и на иностранных биржах. До внесения соответствующих поправок для таких целей казахстанские участники фондового рынка обращались к иностранным расчетным организациям.
«Наряду с этим, центральному депозитарию предоставлено право по осуществлению функций администрирования налогов с доходов, получаемых его клиентами по ценным бумагам в соответствии с правом иностранных государств. Таким образом, принятые меры позволят упростить доступ иностранных инвесторов к расчетам по ценным бумагам казахстанских эмитентов, а также в целом повысят качество предоставляемых центральным депозитарием услуг», - отметили разработчики поправок.