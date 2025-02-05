Упростить расчеты по ценным бумагам казахстанских эмитентов намерен АРРФР

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Эта мера позволит расширить доступ иностранным инвесторам 

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло соотвествующие поправки для повышения качества предоставляемых центральным депозитарием услуг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора 

Отмечается, что постановлением предоставляется право казахстанским банкам оказывать услуги по управлению счетами депонента, открытыми в Центральном депозитарии на имя депонента (введение института оператора счета). Это позволит глобальным кастодианам через доверенного управляющего счетом осуществлять сделки с казахстанскими ценными бумагами и управлять операционными рисками на локальном фондовом рынке.

Кроме того, расширен функционал центрального депозитария в части оказания услуг своим клиентам по проведению расчетов по сделкам с финансовыми инструментами, совершенными на территории МФЦА и на иностранных биржах. До внесения соответствующих поправок для таких целей казахстанские участники фондового рынка обращались к иностранным расчетным организациям.

«Наряду с этим, центральному депозитарию предоставлено право по осуществлению функций администрирования налогов с доходов, получаемых его клиентами по ценным бумагам в соответствии с правом иностранных государств. Таким образом, принятые меры позволят упростить доступ иностранных инвесторов к расчетам по ценным бумагам казахстанских эмитентов, а также в целом повысят качество предоставляемых центральным депозитарием услуг», - отметили разработчики поправок.

 

#АРРФР #расчеты #ценные бумаги #эмитенты

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