Упростить расчеты по ценным бумагам казахстанских эмитентов намерен АРРФР

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло соотвествующие поправки для повышения качества предоставляемых центральным депозитарием услуг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора

Отмечается, что постановлением предоставляется право казахстанским банкам оказывать услуги по управлению счетами депонента, открытыми в Центральном депозитарии на имя депонента (введение института оператора счета). Это позволит глобальным кастодианам через доверенного управляющего счетом осуществлять сделки с казахстанскими ценными бумагами и управлять операционными рисками на локальном фондовом рынке.

Кроме того, расширен функционал центрального депозитария в части оказания услуг своим клиентам по проведению расчетов по сделкам с финансовыми инструментами, совершенными на территории МФЦА и на иностранных биржах. До внесения соответствующих поправок для таких целей казахстанские участники фондового рынка обращались к иностранным расчетным организациям.