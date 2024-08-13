Уровень локализации автосборки в Казахстане планируется довести до 50% к 2027 году - Минпром

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Казахстанская автомобильная промышленность - высокотехнологичная сфера, которой необходимо внедрение инноваций и разработка новых решений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и строительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стратегическое направление развития открывает возможности для экономического роста страны и снижения импортозависимости. Это способствует технологическому прогрессу Казахстана в целом, повышая его конкурентоспособность на мировом рынке.

В целях дальнейшего развития отечественной автомобильной промышленности министерством промышленности и строительства РК с 2024 года ужесточаются законодательные требования, обязывающие производителей переходить на более сложный уровень сборки автомобилей.

Отечественный автопром обеспечен условиями, которые направлены на поэтапный переход всех предприятий от крупноузловой сборки к мелкоузловой с использованием технологических операций по сварке и окраске кузова и кабины. Таким образом, к 2027 году планируется поэтапное увеличение доли производства автомобилей мелкоузловым методом до 50% от общего объема.

Например, в ближайшие два года планируется ввод в эксплуатацию трех крупных проектов по производству автомобилей. Это KIA Qazaqstan, Astana Motors Manufacturing Kazakhstan и Orbis Kazakhstan. Планируемый объем производства – 240 тысяч единиц.

Также до конца 2025 года запланирована реализация 10 проектов по производству компонентов, что повлияет на снижение себестоимости выпускаемой продукции. Общая сумма инвестиций по новым проектам составляет более 760 млрд тенге.

Стоит учесть, что с момента введения утильсбора в Казахстане на рынок были привлечены такие зарубежные компании General Motors, KIA, Hyundai, JAC, Skoda, Yutong, Chery, GWM, Changan и другие.

Инвестиции в отрасль за 2018-2022 года составили более 56,9 млрд. тенге. А в 2023 году сумма вложений в основной капитал составила 35,8 млрд тенге. Это в 3,5 раза, чем в 2022 году.

Все это благодаря созданным инвестиционным условиям, частью которого являются утилизационный платеж и сбор за первичную регистрацию.

#авто #локализация #Минпром #сборка

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