Турист застрял в ущелье Туркестанской области
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Спасатели МЧС спасли мужчину из 50-метрового каньона в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
По данным пресс-службы МЧС РК, ночью недалеко от села Мадени Толебийского района Туркестанской области мужчина 1989 года рождения спустился в каньон глубиной 50 метров и не смог самостоятельно подняться.
За помощью к спасателям по номеру 112 обратились друзья туриста.
«Прибывшие на вызов сотрудники оперативно-спасательного отряда спустились в каньон, обвязали мужчину и подняли его при помощи спасательной веревки», – говорится в сообщении.