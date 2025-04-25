Спасатели МЧС спасли мужчину из 50-метрового каньона в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным пресс-службы МЧС РК, ночью недалеко от села Мадени Толебийского района Туркестанской области мужчина 1989 года рождения спустился в каньон глубиной 50 метров и не смог самостоятельно подняться.

За помощью к спасателям по номеру 112 обратились друзья туриста.