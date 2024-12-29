Ушла на фронт школьницей: военнослужащие поздравили ветерана войны

Она участвовала в боях за освобождение Белоруссии, Польши и Померании, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

98-й день рождения отметила участница Великой Отечественной войны Дарбала Амиржановна Жабатаева. Долгожителя поздравили военнослужащие управления по делам обороны Алмалинского района.

Дарбала Жабатаева родилась в 1926 году в поселке Дудаковка Урицкого района Кустанайской области.

В годы войны, будучи школьницей, добровольно отправилась на фронт. Пройдя обучение на курсах связистов, Дарбала служила радисткой в составе 161-го стрелкового полка 95-й дивизии Второго Белорусского фронта. Она участвовала в боях за освобождение Белоруссии, Польши и Померании. Несмотря на тяжелые условия, контузии и лишения, продолжила службу до окончания войны.

После демобилизации в 1946 году она посвятила свою жизнь партийной и общественной работе, занимала ответственные должности в Казахстане.

За боевые заслуги и трудовые достижения Дарбала Жабатаева удостоена многочисленных наград, среди которых орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», а также награды за мирный труд – медали «За трудовую доблесть» и «За освоение целинных земель».

От имени командования военнослужащие управления по делам обороны Алмалинского района вручили Дарбале Амиржановне поздравительный адрес и памятные подарки. Они выразили ей глубокую признательность за ратный труд и пожелали ей крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.