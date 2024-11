Усиление амбиций, действий и финансирования

Конференция сторон Рамочной конвенции Организации Объе­диненных Наций об изменении климата (она же – COP, The Conference of the Parties), которая в этом году пройдет в столице Азербайджана, – крупнейшее ежегодное мероприятие для обсуждения многосторонних мер и принятия решений по борьбе с изменением клима­та. На сегодняшний день к указанной конвенции присоединились 198 стран, и на СОР они часто представлены на уровне глав государств и правительств.

Казахстан как одна из сторон РКИК (конвенция была ратифицирована нашей страной в 1995 году) регулярно принимает участие в ежегодных конференциях. На СОР28 в прошлом году впервые выступил Глава государства. Это стало еще одним подтверждением того, какое большое внимание уделяет республика климатической повестке.

В ряду конкретных действий, принимаемых нашей страной в соответствующей области, следует отметить такие, как утверждение национальной Стратегии углеродной нейтральности до 2060 года, присоединение к Глобальному обязательст­ву по сокращению выбросов метана, инвестирование в развитие «зеленой» энергетики и экономики.

Конференции сторон РКИК проводятся с 1995 года. На них закладывались основы климатического движения, оформлялась глобальная повестка в области сокращения выбросов углерода, адаптации и повышения устойчивости к изменениям климата, энергетического перехода и так далее.

На СОР принимались такие важные документы, как Киотский протокол (1997) и Парижское соглашение (2015). Конференции также играют решающую роль в объединении усилий государств, частного сектора, гражданского общества в борьбе с климатическим кризисом.

Предыдущая СОР28 состоялась в конце 2023 года в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). В ее рамках впервые было проведено Глобальное мероприятие по подведению итогов, в ходе которого государства оценили прогресс в достижении целей, поставленных в Парижском соглашении, договорились активизировать меры по борьбе с изменением климата до конца десятилетия с главной целью – удержать рост глобальной температуры в пределах 1,5 °C относительно доиндустриальных уровней. Принятый тогда план страны должны имплементировать в национальные стратегии по борьбе с изменением климата.

Однако сейчас, согласно данным нового доклада Секретариата ООН по климату, национальные климатические планы «крайне далеки от того, что необходимо для предотвращения урона от глобального потепления».

Так, по оценкам Секретариата ООН по климату, текущие национальные планы в совокупности (в случае их полного воплощения на практике) приведут к снижению выбросов в 2030 году лишь на 2,6% по сравнению с 2019-м. Как заявляют эксперты, загрязнение парниковыми газами в таких объемах гарантирует гуманитарную и экономическую катастрофы для всех стран без исключения.

«Межправительственная группа экс­пертов по изменению климата (МГЭИК) отмечает, что к 2030 году выбросы парниковых газов необходимо сократить на 43% по сравнению с уровнем 2019-го. К 2035-му общие глобальные выбросы парниковых газов должны быть сокращены на 60% по сравнению с уровнем 2019-го. Это крайне важно для ограничения рос­та глобальной средней температуры 1,5 градусами Цельсия в этом столетии, чтобы избежать наихудших климатических последствий. Каждая доля градуса имеет значение, поскольку климатические катастрофы стремительно усугубляются», – отмечает­ся в заявлении исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймона Стила по случаю публикации Обобщающего доклада по Определяе­мым на национальном уровне вкладам (ОНУВ).

Страны должны расширять меры по борьбе с изменением климата и ставить перед собой более амбициозные цели по снижению выбросов, охватывающие всю экономику, которые должны быть подкреплены соответствующими нормативными актами, законами и финансированием. Также национальные планы должны определять приоритеты по адаптации и инвестициям для защиты критически важных секторов, инфраструктуры и населения от последствий изменения климата.

Вместе с тем в ООН признают, что в этой работе многие государства сталкиваются с серьезными ограничениями в собственных возможностях. Поэтому, как ожидается, одним из важных вопросов предстоящей СОР29 в Баку станет достижение международных договоренностей по целям в области климатического финансирования.

Как отметила первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, выступая на прошедшем в октябре в Баку подготовительном совещании СОР29, целей Парижского соглашения удастся достичь только в том случае, если каждая страна будет иметь средства для ускорения действий по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

Выступая на СОР28 в Дубае, Президент Касым-Жомарт Токаев также подчеркивал: международное сообщество должно расширить свои обязательства по увеличению финансирования климатических программ.

Секретариат ООН по климату намерен в следующем году провести ряд мероприятий, направленных на поддержку стран в осуществлении ОНУВ и привлечение мировой общественности к обсуждению их осуществления. Подробности, как ожидается, будут объявлены на СОР29.

«СОР29 – это крайне важный момент в борьбе с климатом, – подчеркнул исполнительный секретарь РКИК ООН Саймон Стил. – Представители стран должны приехать в Баку готовыми воплотить на практике обещания, зафиксированные в «Консенсусе ОАЭ» на СОР28. Это, в том числе, утроение возобновляемых источников энергии... СОР29 должна обеспечить достижение конкретных и амбициозных результатов по климатическому финансированию с учетом потребностей развивающихся стран, признавая, что такая поддержка относится к важнейшим задачам для защиты каждой страны и глобальной экономики от негативных последствий изменения климата».