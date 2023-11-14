Усилить безопасность онлайн-услуг обяжут МФО

Эти меры - часть новых требований АРРФР к безопасности программного обеспечения дистанционных услуг микрофинансовыми организациями (МФО), передает корреспондент Kazpravda.kz

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Соответствующее постановление было принято агентством.

Сообщается, что в соответствии с документом, упрощены процедуры регистрации клиента в мобильном приложении, уменьшено число документов.

Для снижения рисков мошенничества будут усилены методы аутентификации клиента и внедрены дополнительные требования к мерам защиты мобильного приложения. Так, установлены требования к безопасности программного обеспечения, используемого при предоставлении микрокредитов электронным способом. В их числе:

– обеспечение безопасности разработки, доработки и хранения кодов программного обеспечения;

– использование биометрической идентификации клиента посредством Центра обмена идентификационными данными при осуществлении ряда критичных операций;

– ограничение работы приложения при использовании на мобильном устройстве программ удаленного управления или при нарушении функций безопасности (Jailbreak, root access);

– запись геолокационных данных в ходе осуществления операций с денежными средствами в приложении.