Усилить безопасность онлайн-услуг обяжут МФО

Эти меры - часть новых требований АРРФР к безопасности программного обеспечения дистанционных услуг микрофинансовыми организациями (МФО), передает корреспондент Kazpravda.kz
Соответствующее постановление было принято агентством.
Сообщается, что в соответствии с документом, упрощены процедуры регистрации клиента в мобильном приложении, уменьшено число документов.
Для снижения рисков мошенничества будут усилены методы аутентификации клиента и внедрены дополнительные требования к мерам защиты мобильного приложения. Так, установлены требования к безопасности программного обеспечения, используемого при предоставлении микрокредитов электронным способом. В их числе:
– обеспечение безопасности разработки, доработки и хранения кодов программного обеспечения;
– использование биометрической идентификации клиента посредством Центра обмена идентификационными данными при осуществлении ряда критичных операций;
– ограничение работы приложения при использовании на мобильном устройстве программ удаленного управления или при нарушении функций безопасности (Jailbreak, root access);
– запись геолокационных данных в ходе осуществления операций с денежными средствами в приложении.