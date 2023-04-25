Усилить мониторинг цен поручили акиматам в Казахстане

Нужно принять упреждающие меры по недопущению превышения торговых надбавок, акиматы имеют для этого все необходимые возможности, отметил глава Правительства РК.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Высокой эффективности и полной отдачи потребовал от каждого руководителя Алихан Смаилов на заседании Правительства РК, сообщает Kazpravda.kz.

Премьер-министр напомнили чиновникам, что их основной целью является обеспечение снижения инфляции в 2 раза до конца года.

«От каждого ответственного руководителя государственного органа требуется в текущем году высокая эффективность и полная отдача в качественном исполнении мероприятий Комплексного плана.

Важной задачей Правительства и местных исполнительных органов является стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары.

Вместе с тем, показатели продовольственной инфляции демонстрируют, что ряд акиматов данную работу ведет неэффективно», – заявил премьер.

Смаилов констатировал рост цен на социально значимые товары на 0,1%, из них по Актобе, Усть-Каменогорску, Семею, Кызылорде – порядка 0,2%. И поручил сконцентрироваться на ряде задач.

«Первое. Акиматам регионов необходимо усилить мониторинг цен на социально значимые продукты. Нужно принять упреждающие меры по недопущению превышения 15% торговых надбавок. Акиматы имеют для этого все необходимые возможности.

Мы должны увеличить долю отечественных товаров на внутреннем рынке, обеспечить развитие механизмов по хранению и транспортировке товаров.

Население должно почувствовать и увидеть реальную отдачу от принимаемых мер.

Второе. Важно взять на особый контроль реализацию мер в регионах по форвардным закупкам, стабилизационным фондам, применению оборотной схемы, антимонопольным и торговым мерам регулирования.

Нужно на местах максимально содействовать бизнесу в увеличении внутреннего производства продовольственных товаров, расширении объемов хранения, логистике, реализации проектов в обрабатывающей промышленности.

Третье. Министерству торговли совместно с министерствами национальной экономики, сельского хозяйства следует обеспечить чёткую координацию исполнения Комплекса мер», – поручил премьер-министр РК, призвав улучшить взаимодействие государственных органов.

Также на заседании вице-премьер Серик Жумангарин заявил, что «в целом Правительством на постоянной основе проводится работа по сдерживанию инфляции».

По его данным, в годовом выражении инфляция сложилась на уровне 18,1%, а по итогам 3 месяцев инфляция с 2023-го – 3,2%.

Жумангарин отметил, что Правительству удалось приостановить темп роста цен на основные продукты питания.

Периодически в регионах Казахстана выявляют излишних посредников. Так, например, в Карагандинской области был выявлен индивидуальный предприниматель, влиявший на конечную цену куриных яиц.