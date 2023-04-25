Носикова наказали за дорогие яйца "финразведчики" Карагандинской области

Экономика, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В результате продукция резко подешевела для потребителей.

Фото: пресс-служба АФМ

В Карагандинской области выявлено превышение надбавки на яйца, производимые ТОО «Агрофирма Курма», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

По данным АФМ, установлено, что конечная цена возросла из-за участия в цепочке поставок непродуктивного посредника.

В результате совместной работы Департамента АФМ по Карагандинской области и акимата области к административной ответственности за превышение торговой надбавки привлечен посредник ИП «Носиков».

«Производителем «Агрофирма Курма» снижена цена реализации на пищевое яйцо с 470 тенге до 430 тенге за десяток или на 9,5%», – сообщили в департаменте.
 

#цены #АФМ #акимат #Карагандинская область #надбавка #СЗП товары #яйца #посредник

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