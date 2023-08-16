Услугу по смене имени и фамилии добавили на портале eGov

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Теперь казахстанцы сами могут внести изменения в актовые записи о рождении, перемене ФИО, заключении и расторжении брака, усыновлении либо удочерении и смерти на портале eGov.kz. Об этом сообщили в АО "Национальные информационные технологии", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как пояснили в НИТ, новая услуга предусматривает намеренное внесение изменений в документы при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами. К примеру, перемена имени, фамилии и отчества. Сюда не относятся ошибочно внесенные изменения.

К примеру, как отмечает председатель правления НИТ Ростислав Коняшкин, если раньше для смены фамилии приходилось идти в ЦОНы, то сейчас это можно сделать электронно и не стоять в очередях.

В НИТ указали, при каких случаях можно внести изменения в cвои документы: при перемене фамилии, имени и отчества; в случае отмены решения суда об установлении отцовства; при поступлении заявления матери, не состоящей в браке, о внесении в запись акта о рождении ребенка сведений об отце ребенка; если в момент регистрации акта гражданского состояния были допущены ошибки (искажения, пропуск сведений или отдельных слов); при установлении в судебном порядке неправильности в записи актов гражданского состояния; при изменении фамилии супруга (супруги) в связи с расторжением брака или признанием брака недействительным; в связи с решением суда об отмене или о признании усыновления (удочерения) недействительным, а также признании брака недействительным; при изменении национальности; при изменении фамилии и отчества несовершеннолетнего в связи с переменой фамилий родителей и имени отца и т. д.

Электронную услугу можно найти в разделе «Главная» - «Гражданам» - «Семья». С помощью раздела "Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния", можно подать заявку для внесения изменений.

"Чтобы подать заявку для внесения изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния, необходимо авторизоваться на портале eGov.kz и выбрать необходимый тип услуги, затем - основания для внесения изменений. У получателя услуг также есть возможность выбрать филиал ЦОНа, выдающий свидетельство. Необходимо также прикрепить подтверждающий документ для внесения изменений, оплатить услугу и подписать запрос", – рассказали в НИТ.