О трансформации архивов в эпоху цифровизации говорили участники II Конгресса архивистов в Алматы

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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Сегодня специалистов волнуют вопросы защиты документального наследия от всех видов климатических и техногенных опасностей. Эти и другие актуальные воп­росы обсуждались в Алматы в ходе II Международного конгресса архивистов «Институты наследия на пути к устойчивому развитию общества», организованного Архивом Президента Республики Казахстан.

Фото предоставлено Архивом Президента РК

Глава государства в своем поздравлении с 30-летним юбилеем отметил высокий профессионализм, самоотверженный и кропотливый труд нескольких поколений специалистов, благодаря которым собрано уникальное документальное наследие истории независимого Казахстана.

Он подчеркнул значение диалоговых площадок архивистов для широкого обмена идеями и опытом, поиска новых исследовательских подходов в сфере архивного дела.

Архивы как методологии организации работы с документами занимают в системе решений, принимаемых государством, особое место. Об этом было отмечено в докладе заведующего Общим отделом Администрации Президента Нурдаулета Толеева.

На архивные учреждения ложится бремя памяти государства, его идеологического и интеллектуального базиса развития на многие годы и десятилетия вперед. Они сопровождают документально подтверждаемую основу функционирования государственного аппарата.

Теме преодоления вызовов архивации в условиях изменяющегося климата была посвящена первая сессия. Этот глобальный вопрос волнует специалистов на всех континентах, которые озабочены тем, как сохранить документы в период изменения климата и борьбы с техногенными, природными катаклизмами.

– Проблемы архивации документов в условиях изменяющегося климата нужно решать совместно с университетами, начав подготовку соответствующих специалистов. Важно также изучать вопросы организации работы архивов в военное и мирное время. Право на информацию, в том числе на архивную, способствует обмену знаниями и развитию коммуникаций в цифровую эпоху. Без знания и осмысления опыта предшествующих поколений обществу сложно сохранять национальную идентичность, соблюдать и передавать последующим поколениям традиции и духовно-нравст­венные ценности, – говорила президент форума архивистов Международного совета архивов, директор национального архива Суринама Рита Тьен Фу.

О том, что изменение климата ставит перед архивистами новые вызовы, говорил и заместитель директора Национального архива Индии Санджай Гарг:

– Экстремальные погодные условия, землетрясения, ураганы, наводнения, лесные пожары могут привести к безвозвратной утрате архивных активов. В этом контекс­те опыт Национального архива Индии может стать примером долгосрочной стратегии хранения цифровых данных и разработки инструментов для реагирования на эти угрозы и вызовы.

Второй день конгресса прошел в формате «круглых столов». Модераторами «круглого стола» на тему «Институты наследия в меж­дународном диалоге и правовой системе» выступили депутат Мажилиса Парламента РК док­тор исторических наук Еркин Абиль и заместитель председателя Национального комитета по нематериальному культурному наследию Рустам Музафаров.

В выступлении Еркина Абиля была подчеркнута важность выстраивания международного диалога в области архивного дела и права. Сотрудничество архивистов дает возможность поднять качество сохранности архивных артефактов и расширить источниковую базу исторических исследований.

Необходимы совместные публикации ученых, архивистов стран Центральной Азии. Такая работа обеспечит высокий уровень обмена информацией.

В КазНУ им. аль-Фараби была проведена диспут-сессия «Профессиональное образование и развитие архивистов». Мероприятие открыл ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, который рассказал о проводимой в университете работе в области архивного дела, подчеркнул значимость сотрудничества КазНУ и Архива Президента РК.

– Сохранение, изучение, развитие и использование исторического, культурного наследия во благо нации – наша общая цель. В связи с этим призываю всех присутствующих сегодня ученых-экспертов в будущем провести лекцию в КазНУ в области архивоведения. Данная инициатива позволит совместно использовать и изучать архивные материалы Казахстана и других государств, – сказал ректор.

Также состоялся семинар по программе ЮНЕСКО «Память мира», где выступили авторитетные международные эксперты.

Руководитель отдела документального наследия Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Факсон Банда отметил, что название программы «Память мира» говорит само за себя.

– Программа призвана собирать документальное наследие, которое хранится в архивах, библио­теках, институтах в разных странах. Эти документы могут говорить о научных прорывах, философских движениях, просветительских идеях, которые мы хотим сохранить для будущего как наше общее культурное наследие. Семинар преследует двойную цель: донести до специа­листов информацию о программе «Память мира» и побудить их к поиску, чтобы номинировать новые объекты на включение в международный реестр, – говорил Факсон Банда. – Это могут быть документы из прошлого и настоящего. Допустим, в период COVID-19 мы изучали архивы, связанные с испанским гриппом, случившимся в начале ХХ века, и то, как люди реагировали на эпидемию. В свою очередь мы задокументировали, как современное общество реагировало на пандемию. Эту информацию мы оставим будущим поколениям.

О цифровой трансформации архивов в своем выступлении говорил директор Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела Павел Кюнг.

– Сегодня мы наблюдаем, что происходит переосмысление понимания роли документа в системе социальных и экономических отношений в обществе. Мы стали больше говорить не о документах, а о документированной информации, о данных. Это, в свою очередь, вызывает необходимость регламентации сферы управления документами. Однако она затруднена тем, что изменения в процессах документообразования происходят быстрее, чем их теоретическое и методологическое осмысление. Этот вопрос в современной архивной науке занимает одно из центральных мест. Требуется изучение и накопление практического опыта по управлению и хранению баз данных информационных систем, 3D-моделей, мультимедийных, интерактивных документов, сайтов, сообщений в системах электронной почты, мессенджеров, – отметил специалист из России.

Практические советы предоставил семинар, предложенный руководителем отдела образования и просветительства Национального архива Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Эндрю Пейна. Он рассказал о пользе взаимодействия архивов с учителями и студентами, разработке методологии обучения с использованием документов.

Директор управления государственных архивов при Президенте Турецкой Республики Мухаммет Ахмет Токдемир поделился опытом сохранения архивного фонда Турции, состоя­щего из 150 млн документов и 550 тыс. регистров.

В его работе большое значение придается международному сотрудничеству. Дирекция имеет протоколы о сотрудничестве с нацио­нальными архивами 72 стран, в том числе и Казахстаном.

Эти соглашения включают такие вопросы, как обмен образцами документов и экспертным персоналом, организация совместных публикаций, выставок и научных встреч, архивные тренинги по классификации, реставрации и оцифровке архивных документов и сотрудничество в области современных архивных технологий.

Участники II Конгресса архивистов подтвердили свою дальнейшую приверженность Конвенции ООН о доступе к информации, Орхусской конвенции о расширении роли граждан и организаций, универсальной декларации по архивам Международного совета архивов (ICA).

Подводя итоги конгресса, директор Архива Президента Респуб­лики Казахстан Алия Мустафина подчеркнула, что сохранение исторически значимой информации, соблюдение равенства граждан к ее получению, построение «умного архива» – три компонента устойчивого развития архивов, интеграция которых может сформировать устойчивый архивный кластер, активно участвующий в жизни государства и общества. Сегодня архивам важно предложить госсектору четкое представление о степени своего участия в экономике страны. Это поможет предоставить им прочную основу для будущего роста, повысит их авторитет и продемонстрирует их ценность и значимость.

#архив #конгресс #архивисты

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