Устроившего массовое ДТП водителя задержали в Караганде (ВИДЕО)

В соцсетях появилось шокирующее видео, где внедорожник на высокой скорости протаранил автомобиль и повредил шесть машин, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате аварии один человек скончался на месте, троих граждан доставили с травмами в медучреждения.

Правоохранители изъяли записи камер видеонаблюдения центра оперативного управления с места происшествия. Проводится расследование.