Устроившего массовое ДТП водителя задержали в Караганде (ВИДЕО)

В соцсетях появилось шокирующее видео, где внедорожник на высокой скорости протаранил автомобиль и повредил шесть машин, сообщает Kazpravda.kz
В результате аварии один человек скончался на месте, троих граждан доставили с травмами в медучреждения.
Правоохранители изъяли записи камер видеонаблюдения центра оперативного управления с места происшествия. Проводится расследование.
«55-летний водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие на улице Аманжолова города Караганды, задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, он нарушил скоростной режим. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции Карагандинской области», – сообщил начальник управления дознания департамента полиции Карагандинской области Азамат Ахметов.