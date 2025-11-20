Документ, разработанный Правительством совместно с Нацио­нальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, направлен на исполнение поручений Главы государства по обеспечению устойчивого экономического роста, снижению инфляции, импортозависимости и повышению доходов граждан. Однако началось заседание с рассмотрения вне повестки двух других не менее важных вопросов.

Премьер-министр Олжас Бектенов от имени Правительства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области. Как известно, по поручению Президента создана и работает правительственная комиссия по расследованию причин трагедии.

Пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая медицинскую и материальную. О ходе расследования причин трагедии и принимаемых оперативных мерах доложил заместитель Премь­ер-министра Канат Бозумбаев.

В свою очередь руководитель Правительства констатировал, что всякий раз с началом отопительного сезона начинает расти количество пожаров в жилом секторе.

– Мы эту проблему рассматривали на заседании Правительства в октябре, – напомнил Олжас Бектенов. – Пока не видим изменения в лучшую сторону.

В связи с этим Премьер-минист­ром был дан ряд соответствующих поручений уполномоченным госорганам.

Об эпидемиологической ситуа­ции по ОРВИ и гриппу проинформировала министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

По ее словам, с начала текущего эпидемиологического сезона (с 1 сентября) в стране зарегист­рирован 1 млн 461 тыс. случаев ОРВИ. В сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона наблюдается снижение заболеваемости на 20%. С начала эпидсезона зарегистрировано 590 случаев лабораторно подтвержденного гриппа.

– Циркуляция гриппа в текущем году была установлена в первой половине октября, что немного раньше прошлого эпидсезона. Новых типов гриппа, ранее не циркулировавших на территории Казахстана, не установлено. Пациенты с признаками ОРВИ и гриппа также обследуются на негриппозные вирусы, – сообщила Акмарал Альназарова.

В республике циркулируют риновирус, парагрипп, аденовирус, бокавирус, коронавирус, РС-вирус, метапневмовирус. В общей заболеваемости в 66% случаев ОРВИ регистрируется среди детей до 14 лет.

Олжас Бектенов поручил Министерству здравоохранения и акиматам усилить контроль качества медобслуживания граждан в сезон вирусных заболеваний. Премьер подчеркнул, что в случае необходимости нужно быть готовыми развернуть дополнительные места в стационарах и организовать работу выездных мобильных бригад. Особое внимание следует уделить лекарственному обеспечению – во всех аптеках противовирусные препараты должны быть в достаточном количестве.

С акцентом на качество экономического развития

Предваряя обсуждение основного вопроса повестки заседания, Олжас Бектенов отметил, что Программа совместных действий подготовлена во исполнение поручений Президента, озвученных им в Послании народу Казахстана.

Заместитель Премьер-минист­ра – министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил об основных подходах программы, которая включает комплекс мер по социально-экономическому развитию респуб­лики по ряду ключевых направлений. Среди них – поддержка доходов населения, обеспечение качественного роста производства, стимулирование несырьевого экспорта, цифровизация экономики и развитие ИИ, совершенствование инвестиционной и тарифной политики, меры по снижению инфляции и доли государства в экономике. Программа также включает блоки по денежно-кредитной политике, развитию финансового сектора и регулированию цен.

По данным вице-премьера – главы МНЭ, в текущем году экономика Казахстана демонстрирует устойчивый рост.

По итогам 10 месяцев ВВП страны увеличился на 6,4%. Темпы роста в реальном секторе дос­тигли 8,2%, показатели в сфере услуг поднялись на 5,3%. Среди отраслей рекордных показателей добились транспортная сфера, выросшая сразу на 20,7%, и строи­тельство – на 15,1%. Уверенную динамику также показывают горнодобывающая промышленность, торговля и сельское хозяйство.

Отдельное внимание в докладе Серика Жумангарина было уделено обрабатывающей промышленности, здесь общий рост составил 5,8%. Локомотивом выступает машиностроение, в частности – автопром.

Значительное увеличение объемов зафиксировано в производстве металлических изделий, химической промышленности, а также в выпуске продуктов питания и напитков. В 2026–2028 годах, по прогнозам экспертов, экономика будет расти в среднем на уровне не ниже 5% в год.

– Для обеспечения качественного экономического роста акцент будет сделан на развитии несырьевых секторов, повышении производительности труда, технологическом обновлении и цифровизации экономики. Ежегодно планируется запуск более 100 инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности и АПК. Продолжится осуществление 17 крупных проектов высокого передела в металлургии, машиностроении, нефтегазохимии и АПК. Важную роль будет играть исполнение Национального инфраструктурного плана до 2029 года. В активную фазу войдет осуществление Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, – сообщил Серик Жумангарин.

Правительство Казахстана переходит к новой модели оценки развития страны, смещая фокус с объема ВВП на качество экономического роста. По словам спикера, теперь при планировании и оценке развития будет учитываться вклад фундаментальных факторов: человеческого капитала, основного капитала, природных ресурсов, технологий и производительности труда. Для этого внедряется методика так называемой «декомпозиции» роста, которая позволяет понять, за счет чего именно растет экономика. Ключевым индикатором выступит «совокупная производительность». Этот показатель определяет, насколько эффективно в стране используются труд и капитал, и отражает уровень технологического прогресса.

– Приоритетом станет наращивание долгосрочной производственной способности через рост производительности труда, эффективной занятости и технологического уровня капитала. В свою очередь это приведет к постепенному устранению разрыва между ростом ВВП и ростом заработной платы, – подчеркнул вице-премьер.

Основными драйверами кредитования реального сектора предстоит стать банкам и АО «НУХ «Байтерек». Теперь фокус будет направлен на ввод в строй 15–20 системообразующих проектов, которые обеспечат наибольший мультипликативный эффект для национальной экономики.

Приоритетными отраслями для финансирования определены ГМК, машиностроение, энергетика, инфраструктура, туризм, а также химическая и пищевая промышленность. Для решения поставленных задач в 2026–2028 годах Правительство продолжит выделять бюджетные средства холдингу «Байтерек» в размере до 1 трлн тенге. Однако в дальнейшем фондировании, акцентировал внимание членов Правительства Серик Жумангарин, приоритетом станет вовлечение средств банков второго уровня.

Для стимулирования роста экономики будут приняты сис­темные меры по запуску нового инвестиционного цикла. В респуб­лике внедряется новый подход, основанный на принципе «заказ на инвестиции». Ключевым инст­рументом станет Национальная цифровая инвестиционная платформа, которая упростит процессы и обеспечит прозрачность на всех этапах реализации проектов.

– В приоритетных отраслях для инвестиционных проектов стоимостью свыше 29,5 миллиарда тенге будут заключаться соглашения об инвестициях, гарантирующие стабильность законодательства в течение 25 лет, – уточнил докладчик.

Правительство намерено сдерживать инфляцию, ограничив использование средств Нацио­нального фонда и ужесточив контроль над расходами. Для этого будет обеспечено строгое соблюдение бюджетных правил. Согласно планам, к 2028 году дефицит бюджета должен сократиться до 0,9% к ВВП, а ненефтяной дефицит – до 2,7% к ВВП. При этом государственный долг будет поддерживаться на стабильном уровне и не превысит 26% к ВВП.

Для поддержки доходов казах­станцев продолжится исполнение программ содействия занятости, особое внимание будет уделено регионам с низкой экономической активностью.

– В 2027–2028 годах Правительство рассмотрит возможность повышения минимальной заработной платы. В 2026–2028 годах рост реальных доходов населения в среднем составит не ниже двух-трех процентов в год выше инфляции, – заключил Серик Жумангарин.

Затем председатель Национального банка Тимур Сулейменов представил участникам заседания пакет монетарных, макропруденциальных и институциональных мер по обеспечению ценовой стабильности и развитию финансового сектора.

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила о шагах по расширению кредитования бизнеса, снижению рисков в потребительском сегменте и совершенст­вованию регулирования для поддержки предпринимателей.

Премьер-министр, резюмируя обсуждение, отметил, что исполнение программы за счет качественного и устойчивого роста экономики и снижения инфляции станет ключевым инструментом повышения уровня жизни и благосостояния граждан.

– Основными целями программы являются ежегодный прирост экономики на уровне не ниже пяти процентов и реальных доходов населения в среднем на два-три процента, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Планируется запустить новый инвестиционный цикл, кардинально снизить барьеры для ведения бизнеса и долю участия государства в экономике, а также осуществить новые меры по содействию занятости и повышению адресности социальной поддержки. Особое внимание будет уделено снижению инфляции, проведению сбалансированной тарифной политики, увеличению экспорта и снижению импортозависимости.

Учитывая, что устойчивое развитие экономики возможно только при слаженных действиях всех ответственных госорганов, руководитель Правительства дал ряд поручений уполномоченным ведомствам. При этом, как подчерк­нул Олжас Бектенов, все первые руководители должны обеспечить качественную и своевременную реализацию программы.