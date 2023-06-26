Уволен замакима района в Караганде из-за происшествия на детской площадке

Как заявил глава региона, предупреждением в этот раз он не ограничится.

Фото: ekaraganda.kz

Аппаратное совещание сегодня, 26 июня, глава региона Ермаганбет Булекпаев начал с поручения уволить заместителя акима района имени Алихана Бокейхана. Причиной стало резонансное происшествие прошедшей недели: ураганный ветер в Караганде поднял в воздух покрытие детской площадки вместе с детьми, которые получили серьезные травмы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

"Из-за халатного отношения взрослых на прошедшей неделе пострадали двое детей. Я неоднократно всех предупреждал и каждый раз говорю: ремонтируя детские площадки, в первую очередь нужно думать об их дальнейшей безопасной эксплуатации. Нужно проверять и укреплять футбольные ворота и МАФы так, чтобы ничего не падало. Что мы видим: подрядчики у нас торопятся, хотят быстрее заработать, а некоторые коллеги закрывают на это глаза. Поэтому теперь предупреждением я не ограничусь", - заявил Ермаганбет Булекпаев.

Глава региона поручил акиму Караганды уволить заместителя акима района имени Алихана Бокейхана, ответственного за благоустройство дворов. Правоохранительные органы аким области попросил рассмотреть и дать правовую оценку ответственности со стороны подрядчика.

"Надеюсь, что после этого случая были проведены необходимые проверки, нашли и начали исправлять обнаруженные недочеты. Подобных вещей впредь допускать нельзя. При проведении строительных и ремонтных работ участок нужно ограждать, ставить знаки предупреждения. Ничего из этого во дворе, где дети получили травмы, сделано не было – и случилась трагедия. Нужно пересмотреть правила благоустройства в отношении детских площадок: возможно, стоит использовать вместо искусственного газона тартановый – более прочный. Наша цель – обеспечить детям безопасное детство, и эти вопросы надо решить в кратчайшие сроки", - подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Напомним, 19 июня в Караганде, в микрорайоне Голубые пруды, резким порывом ветра сорвало газонное покрытие. Пострадали двое детей.

По информации Управления здравоохранения Карагандинской области, ребенок 2015 года рождения доставлен в клинику им. профессора Х.Ж. Макажанова с тяжелой черепно-мозговой травмой, вдавленным переломом лобных костей, переломом костей черепа и переломом костей предплечья. Госпитализирован в реанимацию.

"Ребенок 2014 года рождения доставлен в областную детскую клиническую больницу с сотрясением головного мозга и с ушибами передней брюшной стенки. Госпитализирован в отделение", - сообщили в облуправздраве.

Видео произошедшего распространилось в соцсетях.