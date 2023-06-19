Газонное покрытие вместе с детьми сорвало ветром в Караганде

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В Караганде, в микрорайоне Голубые пруды, резким порывом ветра сорвало газонное покрытие. Пострадали двое детей, сейчас они находятся в больнице. Об этом сообщил аким города Мейрам Кожухов, передает Kazpravda.kz.

"К обустройству данного газона подрядная организация приступила с прошлой недели, он был закреплен по периметру, но в эксплуатацию не сдан, так как следом должна происходить установка игровых элементов. Прошу родителей в такую погоду не отпускать на улицу детей без присмотра!" - написал аким в Instagram.

Он отметил, что поручил двум акимам районов проверить крепления всех детских площадок и газонов.

"Кроме того, в результате урагана упали несколько деревьев. Коммунальные службы в оперативном порядке их устраняют", - добавил градоначальник.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 306 УК РК (Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Проводятся необходимые следственные мероприятия", - прокомментировали редакции Kazpravda.kz в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По информации Управления здравоохранения Карагандинской области, ребенок 2015 года рождения доставлен в клинику им. профессора Х.Ж. Макажанова с тяжелой черепно-мозговой травмой, вдавленным переломом лобных костей, переломом костей черепа и переломом костей предплечья. Госпитализирован в реанимацию.

"Ребенок 2014 года рождения доставлен в областную детскую клиническую больницу с сотрясением головного мозга и с ушибами передней брюшной стенки. Госпитализирован в отделение", - сообщили в облуправздраве.

Видео произошедшего распространилось в соцсетях.