Узбекистан и Кыргызстан обменялись приграничными территориями

В мире
Дана Аменова
специальный корреспондент

Также стороны обменялись равноценными земельными участками общей площадью 236 гектаров

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В рамках демаркации государственной границы с Узбекистаном два населенных пункта — Чонгара и Таш-Тобо — перешли в состав Кыргызской Республики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kg

По его словам, около 2 тысяч 500 жителей этих сел, ранее входивших в состав Ферганской области РУз, являются этническими кыргызами и теперь получат гражданство КР.

Отмечается, что кыргызская сторона передала Узбекистану равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне.

Кроме того, осуществлен обмен равноценными земельными участками общей площадью 236 гектаров для строительства автомобильной дороги от села Сай до села Таян.

По этой дороге жители Баткенской области смогут добираться из Айдаркена в Баткен быстрее, расстояние будет составлять 55 километров вместо нынешних 225 километров по объездному пути.

#Узбекистан #граница #Кыргызстан #обмен #территории

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