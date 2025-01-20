Узбекистан и Организация тюркских государств запустят спутник в 2026 году

В мире,Технологии
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Это не спутник, который полностью построит Узбекистан, но при строительстве которого будут участвовать узбекистанские специалисты, уточнил представитель «Узбеккосмоса»

Фото: «Узбеккосмос»

Узбекистан готовится к запуску спутника в 2026 году совместно с Организацией тюркских государств. Об этом на пресс-конференции в Ташкенте сообщил начальник отдела развития аэрокосмической деятельности Агентства «Узбеккосмос» Мухиддин Ибрагимов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Podrobno.uz

Ибрагимов отметил значительный прогресс в создании инфраструктуры для работы с данными космического мониторинга. Если в 2022 году идея запуска отечественного спутника казалась преждевременной из-за отсутствия необходимых навыков и рынка, то сейчас ситуация изменилась. В Узбекистане сформирован рынок обработки спутниковых данных площадью от 600 тысяч до 1 миллиона квадратных километров, охватывающий как государственный, так и частный сектор.

Ведутся работы по созданию спутниковой группировки для зондирования Земли. Одновременно совместно с членами Организации тюркских государств разрабатывается научный спутник. Узбекистан участвует в создании технологической части спутника, которая будет интегрирована в общий проект. Запуск намечен на середину 2026 года.

Кроме того, руководитель отдела «Узбеккосмоса» Исмоил Расулов сообщил о соглашении с японским Технологическим институтом Кюсю. В рамках сотрудничества семь узбекских команд приступят к разработке, проектированию и сборке собственных спутников в 2025 году.

На прошлой неделе в Узбекистане приняли закон, регулирующий космическую деятельность в стране.

#Узбекистан #запуск #ОТГ #спутник

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