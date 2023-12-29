В 17 млн тенге может обойтись мужчине шутка в аэропорту Астаны

Из-за пассажира-шутника в аэропорту Астаны пришлось объявлять тревогу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на службу авиационной безопасности воздушной гавани

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

44-летний мужчина, собиравшийся лететь из Астаны в Алматы, на стойке регистрации заявил, что у него в ручной клади есть оружие и наркотики.

Сотрудники аэропорта немедленно оцепили место, где находился «подозреваемый», срочно оповестили службу госохраны, КНБ и антитеррористический центр.

Служба авиационной безопасности столичного аэропорта проверила ручную кладь пассажира и передала его сотрудникам линейного отдела полиции.

Как оказалось, мужчина сказал об оружии и наркотиках в ручной клади в шутку.

По инструкции службы нацбезопасности РК тревогу в аэропорту сняли.

Шутнику же теперь грозит штраф в 5 тысяч МРП (более 17 млн тенге) или лишение свободы до 5 лет по уголовной статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».