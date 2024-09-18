Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

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Венера Баталова
корреспондент

РГП «Казгидромет» распространило штормовое предупреждение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане, Шымкенте и 17 областях Казахстана на 18 сентября объявлено штормовое предупреждение, передает Kazpravda.kz 

По данным метеослужбы, ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидается северо-восточный ветер, порывы 18-23 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, востоке, в центре области Абай сохраняются заморозки 3 градуса. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью будут заморозки 2-4 градуса. 

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный днем на востоке области, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный, ночью на северо-западе области порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ветер восточный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области заморозки 3 градуса. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

#Казгидромет #предупреждение #штормовое

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