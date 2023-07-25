В 5-метровый колодец упала пенсионерка в Кызылординской области

Из глубокого колодца вызволили пожилую женщину спасатели в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Беда с жительницей поселка Айтеке би Казалинского района приключилась ранним утром 25 июля.
Вызвавший спасателей очевидец рассказал, что пожилая женщина упала в колодец глубиной 4-5 метров во дворе частного жилого дома и сломала ногу.
На месте ЧСники выяснили, что сельчанка 1947 года рождения спустилась в колодец по лестнице, чтобы поднять упавший туда насос. Но выбраться женщина уже не смогла.
4 спасателя с помощью пожарной лестницы и спасательной веревки вытащили бабушку из колодца. Спасательная операция продлилась чуть больше 20 минут.
Состояние женщины удовлетворительное.