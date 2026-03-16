Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область вместе с акимом региона Маратом Ахметжановым проверил противопаводковые мероприятия в Астраханском, Шортандинском, Аршалынском, Целиноградском и Атбасарском районах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Всего в Акмолинской области противопаводковыми мероприятиями охвачено 163 населенных пункта и 32 участка дорог. Снята угроза подтопления в 70 населенных пунктах. В остальных – риск сведен к минимуму. За последние два года из паводкоопасных зон переселено 718 семей.

Силы и средства служб гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности. Это 2,5 тыс. человек, свыше 1 тыс. ед. техники, порядка 400 мотопомп и 37 плавсредств. Заготовлен необходимый запас инертных материалов, мешкотары и ГСМ. С 15 марта противопаводковые штабы работают в круглосуточном режиме.

В целях постоянного мониторинга на опасных участках выставлены 19 дронов. По данным РГП «Казгидромет», пик половодья в Акмолинской области ожидается после 30 марта. Согласно моделированию в ИС «Tasqyn» в зоне риска находятся населенные пункты в Астраханском, Атбасарском и Буландынском районах.

Вице-премьер поручил обеспечить круглосуточный вывоз снега, ускорить очистку русел рек и водопропускных сооружений на паводкоопасных участках, проверить пункты временного размещения, подготовить необходимый резерв техники и материалов, а также своевременно информировать население.