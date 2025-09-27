В Актау обсудили перспективы развития туризма
Ирина Гончарова, Мангистауская область
Mangystau International Tourism Forum, прошедший на этой неделе в Актау, стал площадкой для диалога между госорганами, международными организациями и бизнесом. В течение двух дней представители Казахстана, Ирана, Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран – членов ОЭСР обсуждали инвестиции в туристическую отрасль, развитие инфраструктуры, медицинского и событийного туризма, а также повышение доступности туруслуг.