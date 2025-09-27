В Актау обсудили перспективы развития туризма

Ирина Гончарова, Мангистауская область

Mangystau International Tourism Forum, прошедший на этой неделе в Актау, стал площадкой для диалога между госорганами, международными организациями и бизнесом. В течение двух дней представители Казахстана, Ирана, Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и стран – членов ОЭСР обсуждали инвестиции в туристическую отрасль, развитие инф­раструктуры, медицинского и событийного туризма, а также повышение доступности туруслуг.

– По итогам первых шести месяцев этого года в туристическую отрасль страны было привлечено 590 миллиардов тенге инвестиций. Ежегодный рост туристического потока усиливает интерес со стороны предпринимателей. Поэтому бизнес активно инвестирует, и в регионах появляются новые туробъек­ты, – отметил на открытии форума председатель Комитета индуст­рии туризма Министерства туризма и спорта РК Нуртас Карипбаев.

По данным ведомства, в комплексный план развития Мангистауской области на 2025–2029 годы включено более ста мероприятий на сумму около 401 млрд тенге. В регионе планируется реализовать 133 проекта в сфере туризма, создать новые рабочие места и расширить сеть объектов гостеприимства. Только в прошлом году область посетили свыше 460 тыс. туристов, среди них более 43 тыс. иностранцев. Эти показатели подтверждают устойчивый рост интереса к Мангистауской области.

– Мангистау – это не только нефть и газ, но и уникальная природа, богатое культурное наследие. Мы ведем системную работу по превращению региона в привлекательный центр для туристов и инвесторов. Но при этом важно сохранить экологию и национальные традиции, – подчеркнул аким области Нурдаулет Килыбай.

Иностранные гости высоко оценили потенциал региона. Начальник управления Комитета по туризму Республики Узбекистан Шухрат Исакулов сообщил, что на форум приехали 20 узбекских туркомпаний.

– Уже налаживаются контакты и заключаются договоры, которые поз­волят нам совместно развиваться. Я впервые в Актау и впечатлен созданной инфраструктурой и природными богатствами региона. Думаю, что спрос со стороны узбекских туроператоров и туристов будет расти. Погода, природа, климат здесь великолепные, – сказал он.

Форум завершился выездом участников в урочище Бозжыра.

Подробности – в ближайших номерах «КП».

