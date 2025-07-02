Фото: пресс-служба Мажилиса РК

С жителями села в ходе рабочей поездки в регион встретились депутаты Мажилиса Максим Рожин и Данияр Каскарауов.

Как отмечают местные жители, несмотря на наличие централизованной системы водоснабжения, её техническое состояние крайне неудовлетворительное. Давление в трубах слишком слабое, а на некоторые улицы вода вовсе не доходит. Жители вынуждены собирать воду по ночам в ёмкости и подстраивать под это весь распорядок дня. Проблема и в её качестве. По словам общественного деятеля Раушан Жуматаевой, многие частные скважины пробурены самовольно и с нарушением санитарных норм.

По словам члена фракции партии AMANAT Максима Рожина, впервые этот вопрос был поднят на общественном приёме в Каскелене полтора года назад. Тогда было зафиксировано более 20 проблем, большая часть из которых уже решена. Но сейчас самым острым остаётся вопрос питьевой воды.

– Сегодня более 4500 домов в селе не подключены к центральной системе водоснабжения. Люди вынуждены брать воду из частных скважин с разными тарифами и сомнительным качеством. Земельный участок и проектные документы готовы. Теперь основная задача – добиться выделения средств из республиканского бюджета. Этот вопрос уже направлен на рассмотрение в Правительство, взят под контроль Премьер-Министра. При уточнении бюджета должны быть выделены деньги. Вопрос остаётся на контроле партии AMANAT. В предвыборной программе «Вместе с народом!» модернизация инфраструктуры была обозначена как один из ключевых приоритетов, – подчеркнул депутат Мажилиса.

Согласно проектно-сметной документации, планируется строительство водопровода общей протяжённостью 184,8 км, двух резервуаров, трёх насосных станций, дизельного генератора и трансформаторной подстанции. После завершения строительства порядка 20 тысяч человек получат доступ к чистой питьевой воде.

В Карасайском районе аналогичные проекты реализуются поэтапно. Сейчас идёт строительство водопроводной сети в сёлах Жанатурмыс и Каратобе. Работы также начаты в сёлах Елтай, Жармухамбет, Шалкар и Кайрат. На эти проекты выделено 1,7 млрд тенге.