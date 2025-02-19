В Алматы горят склады в Ауэзовском районе

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В эти минуты происходит активное тушение крупного пожара на складе, расположенном по улице Утеген батыра в Ауэзовском районе Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Огнеборцы работают по повышенному рангу, поскольку тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. На месте пожара развернут штаб для координации усилий и обеспечена бесперебойная подача воды.

В настоящее время усилия спасателей направлены на предотвращение распространения огня и минимизацию ущерба. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.