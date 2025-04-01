Он станет частью мемориального комплекса в парке 28 панфиловцев и будет располагаться на территории Дома армии, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минобороны

Строительство нового музея в ходе поездки в гарнизон проинспектировал министр обороны РК генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Глава оборонного ведомства вместе с депутатами парламента осмотрел площадку, композицию из вооружения и боевых машин, оценил качество покраски техники и дал указания ответственным лицам.

В Доме армии, где расположен филиал Национального военно-патриотического центра и Музея боевой славы, которым руководит внучка героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, Алуа Байкадамова, также проводятся работы по реконструкции. В здании ведется капитальный ремонт концертного и мраморного залов, а также Музея боевой славы. Здесь открыт офицерский клуб и кинопавильон для съемок детских военно-патриотических фильмов.

"Для Алматы Дом армии имеет огромное культурное значение. Это памятник архитектуры, и мы обязаны сохранить его первозданный вид как одну из самых сакральных достопримечательностей города и страны", — отметил Руслан Жаксылыков.

Одной из главных особенностей реконструкции станет создание музея боевой техники под открытым небом. Экспозиция музея представит около 30 образцов вооружения времен Великой Отечественной войны. Среди самых ценных экспонатов — 152-миллиметровая гаубица образца 1931 года.

"Музей боевой техники станет важным дополнением Дома армии. Он будет расположен по правой стороне улицы Калдаякова, а с левой стороны силами акимата будет устроен сквер для отдыха горожан и гостей Алматы. Мы гордимся тем, что все эти объекты будут открыты к 80-летию Победы", — рассказала Алуа Байкадамова.

Кроме того, на улице Калдаякова установлен новый барельеф, который отражает современные подходы к воспитанию молодежи и патриотическому обучению.