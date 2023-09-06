В Алматы покажут возрожденную “Жумбак кыз”

9 сентября Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая откроет юбилейный театральный сезон. В первые дни по традиции будут представлены оперы Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди «Абай» и балет Петра Чайковского «Лебединое озеро», за многие десятилетия ставшие визитной карточкой НАТОБ, передает корреспондент Kazpravda.kz .

В этом году старейший театр страны отметит свое 90-летие. По этому случаю сезон будет насыщен интересными и заметными культурными событиями. Зрителей ожидают ряд премьер, фестивальные и гастрольные программы. Уже в октябре состоится премьерный показ эпической оперы Сыдыка Мухамеджанова «Жумбак кыз» – возрожденного на новой основе спектакля, впервые поставленного театром в 1971 году.

Опера создавалась на основе поэмы «Көкшетау» основоположника современной казахской литературы Сакена Сейфуллина. История трогательной и жертвенной любви пленницы-калмычки Назик и казахского батыра-акына Адака развернется на фоне легендарных исторических событий на казахской земле в середине ХVІІІ века.

За 90 лет творческой жизни театр вырос из маленькой музыкальной студии в один из крупнейших театров Евразии. За это время оперным и балетным коллективами поставлено свыше 300 произведений: казахские оперы и балеты, шедевры русской, западноевропейской оперной классики и современного танцевального искусства.