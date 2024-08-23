В Алматы прошел чемпионат СНГ среди военнослужащих по самбо и қазақ күресі

Первенство по двум видам борьбы, популярным в среде военных, проходило на базе Центрального спортивного клуба в рамках XVI Спартакиады дружественных армий государств – участников Содружества Независимых Государств

Фото: пресс служба МО РК

В схватках на борцовском ковре принимали участие спортсмены из Казахстана, России и Таджикистана.

По итогам чемпионата на первом месте военнослужащие казахстанской армии, на втором – команда России, на третьем – спортсмены из Таджикистана. При этом казахстанские атлеты завоевали семь золотых медалей. В копилке команды российской армии – четыре «золота», у военнослужащих из Таджикистана – одно.

– Соревнования по национальному виду спорта – қазақ күресi среди военнослужащих – это важное для нас событие. В целом же чемпионат прошел на высоком уровне. Хотелось бы отметить слаженную работу организаторов в лице Спортивного комитета министерства обороны и хорошую подготовку спортсменов, – подытожил директор Ассоциации Qazaq kuresi Дамир Бекбосынов.

Напомним, что работа по популяризации қазақ күресі будет продолжена. В следующем году в рамках Международного совета военного спорта (CISM) в Астане пройдет чемпионат мира по этому национальному виду борьбы.