В Алматы стартовал X Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын»

Для участия в нем в город республиканского значения прибыли команды юных патриотов из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Всего 750 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет.

фото: пресс служба МО РК

Военно-патриотический сбор приурочен к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Халық қаһарманы № 1 первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Торжественное открытие сбора состоялось в Военном институте Сухопутных войск, носящем имя выдающегося военачальника.

Мероприятие началось с возложения венков к памятнику Сагадата Нурмагамбетова. Под торжественные звуки Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана в сопровождении роты почетного караула cекретарь Совета Безопасности РК Гизат Нурдаулетов, министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, дочь народного героя Айсулу Нурмагамбетова и представители зарубежных делегаций почтили память прославленного фронтовика.

Послание президента страны Касым-Жомарта Токаева юным патриотам озвучил секретарь Совета Безопасности РК Гизат Нурдаулетов. В нем отмечено, что сбор позволит на деле увидеть, что залогом высоких результатов воинской службы являются дисциплина и ответственность, взаимовыручка и сплоченность.

«Будущее любой страны принадлежит подрастающему поколению. Поэтому на вас возлагается большая ответственность. Вы должны быть честными и трудолюбивыми, умными и смелыми, достойными гражданами и настоящими патриотами своей Родины. Все вы тщательно готовились и настроены на победу. Само участие в таких соревнованиях уже является важным достижением и памятным событием для каждого из вас», – сказано в нем.

В своем выступлении министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что наши народы связывают давние крепкие узы, и отношения между странами всегда были дружественными, основанными на взаимном доверии и поддержке.

«Вместе пройдя через множество судьбоносных испытаний, мы сумели сохранить традиции, ценности и культурно-духовное наследие наших предков. И сегодняшний международный военно-патриотический сбор – яркое подтверждение стремления наших народов к дружбе и добрососедству», – подчеркнул он.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков пожелал участникам сбора верить в собственные силы и быть настойчивыми в достижении цели.

Для них была подготовлена праздничная программа с шоу каскадеров, танцем батыров, музыкальным номером «Жаса, Сағадат», дефиле Центрального военного оркестра и роты почетного караула.

Об экспозиции «Халық жүрегіндегі қаһарман», посвященной генералу армии Сагадату Нурмагамбетову, участникам встречи рассказала начальник алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК Алуа Байкадамова.

Новое издание «Военное наследие генерала С.К. Нурмагамбетова и его современное значение» на мероприятии презентовал министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Обратившись к личности героя войны, прошедшего путь от курсанта 1-го Туркестанского пулеметного военного училища до генерала армии, он отметил его выдающийся вклад в становление и развитие армии независимого Казахстана.

«В то непростое время его боевой опыт, высокий авторитет среди военных и личный пример безупречного служения Родине стали залогом создания и самостоятельного развития Вооруженных сил, – сказал он. – Имя генерала армии Сагадата Нурмагамбетова золотыми буквами вписано в историю нашей страны».

В ходе мероприятия была продемонстрирована также мобильно-интерактивная экспозиция «Бірлік ордасы», где на организованном пространстве можно было ознакомиться с особенностями культуры, традиций и обычаев стран-участниц сбора. Кроме того, председатель республиканского военно-патриотического движения «Жассарбаз» майор Мейрбек Мендыгалиев презентовал коворкинг-зону «Сағадат».

На встрече с победителями и призерами сбора прошлых лет нынешние участники движения «Жассарбаз» узнали, как сложилась их судьба. Многие из них сегодня являются выпускниками либо курсантами военных учебных заведений страны.

До торжественного открытия сбора в учебном центре «Али» уже прошел ряд состязаний по национальным видам спорта, по неполной разборке и сборке АК-74. Состоялись также конкурс юных изобретателей SmartSarbaz и интеллектуальная игра «Айбын дарыны».

Состязания продолжаются. Неделя будет насыщенной. Выставка военной техники, экипировки, спортинвентаря, стенды о деятельности клубов – все это можно будет увидеть в учебном центре «Али» Военного института Сухопутных войск с 18 по 22 июня. Запланированы также концерты, лектории, спортивные игры, вечера у костра и демонстрация фильмов о народном герое.