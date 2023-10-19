В Алматы возрождают классическую казахскую оперу

Премьера спектакля Сыдыка Мухамеджанова «Жумбак кыз» в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая состоится в эти выходные. Опера, впервые поставленная на сцене НАТОБ в 1971 году, восстановлена после длительной паузы и прозвучит в новом прочтении, передает корреспондент Kazpravda.kz

Либретто «Жумбак кыз», в переводе «Девушка-загадка», основано на одной из множества преданий казахского народа. В его основе – легенда скалы Жумбактас в Бурабае, воспетой Сакеном Сейфуллиным в поэме «Кокшетау». У Сыдыка Мухамеджанова повествование касается исторических событий, произошедших в середине ХVІІІ века на земле казахов. На их фоне развивается история трогательной и жертвенной любви красавицы Назик и батыра Адака.

Принято считать, что опера «Жумбак кыз» открыла новую страницу в истории музыкальной культуры Казахстана. В ней ярко прорисован образ сильного и мудрого политика Абылай-хана, а ради усиления идеи защиты Родины в канву изложения введен образ Сакена Сейфуллина. Произведение наполнено мелодиями, истоки которых лежат в сокровищнице традиционного песенного искусства казахского народа.

В интерпретации режиссера Асхата Маемирова постановка получила дополнительные динамичные решения, она насыщена танцами и батальными сценами, появились обновления в оркестровой партитуре.

Опера «Жумбак кыз» станет первым премьерным спектаклем в новом, юбилейном театральном сезоне НАТОБ – в театре начались празднования его 90-летия. Этот и следующий год коллектив намерен посвятить сохранению музыкального наследия страны.