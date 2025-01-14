В Алматы завершился чемпионат мира по фристайлу среди юниоров
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Серик Баев
В течение прошлой недели лучшие юниоры планеты (14–20 лет) состязались на высокогорном комплексе «Шымбулак». Соревнования под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда проводились по двум дисциплинам: могул и лыжная акробатика. И если у казахстанских фристайлистов был определенный багаж успешных выступлений в могуле, то высшая ступень пьедестала почета в мировых первенствах по лыжной акробатике была до последнего времени недоступной для наших мастеров пируэтов на лыжах…