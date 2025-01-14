В Алматы завершился чемпионат мира по фристайлу среди юниоров

Сначала в борьбу за награды вступили представители могула. Забойщицей, создавшей успешный задел для партнеров по сборной, стала Анастасия Городко, сначала выигравшая серебряную медаль в могуле, а затем и золотую награду в параллельном могуле. В прошлом году она становилась лучшей на чемпионате мира и по праву продолжила победный ритм, заданный в свое время Юлией Галышевой, выигравшей бронзовую медаль зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Радует и то, что успех Анастасии не был единичным. Свой вклад в копилку сборной внесли Юлия Феклистова и Денис Раструба, ставшие обладателями серебряных медалей в смешанных командных выступлениях.

Вторая часть чемпионата мира проходила с участием лыжных акробатов. Тут у казахстанских спортсменов еще не было весомых достижений, но все случается когда-нибудь впервые. И Динмухаммед Райымкулов оправдал надежды специалистов и болельщиков, выиграв золотую медаль.

В финальной попытке он получил от судей 104,52 балла, обойдя фаворитов из Китая – Юйхэнь Яня и Чжичень Яня.

Думается, что у наставников олимпийской сборной появились определенные медальные планы после успешного домашнего чемпионата мира в предолимпийский сезон, и среди претендентов на поездку в итальянский Турин, где состоится зимняя Олимпиада-2026, появился четкий круг кандидатов из числа нынешних юниоров.

Международная федерация все чаще делегирует нашей стране право проведения турниров. В этом году в феврале в Алматы пройдет этап Кубка мира по фристайлу и могулу.

Нынешний чемпионат мира среди юниоров обеспечил сборной Казахстана с двумя золотыми и двумя серебряными наградами вторую строчку в общекомандном зачете. На первом месте – команда Китая, у которой два «золота», три «серебра» и две бронзовые медали. Третьими стали представители Японии (два первых места и одно третье).