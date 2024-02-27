В Антарктиде растаял ледник размером с Турцию

В Антарктиде за три года растаял лед размером с Турцию. Об этом говорится в отчете турецких ученых из 8-й Национальной антарктической научной экспедиции по итогам исследования последний трех лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Aa.com.tr .

Фото: aa.com.tr

Ученые, которые отслеживали важные параметры, такие как уровень водяного пара в атмосфере, уровень моря, льда и снега, с помощью стационарных станций GNSS на острове Хорсшу, где расположен научно-исследовательский лагерь Турции, определили, что изменения в количестве водяного пара, в частности, увеличились из-за глобального изменения климата.

В то же время с помощью БПЛА и спутниковых методов измерения было замечено значительное таяние снега/ледников.

Первые результаты проекта на острове Хорсшу показывают, что в период с 2022 по 2023 год площадь снега и ледников размером около 100 квадратных метров в среднем сократится на 7 кубических метров.

Ученые определили, что всего за год произошло значительное таяние снега и ледников, и что в результате этого таяния образовались различные ледниковые расщелины и лужи. Они утверждают, что, поскольку ледники продолжают таять с такой скоростью, глобальное изменение климата неизбежно ускорится в результате выброса большего количества водяного пара в атмосферу и увеличения концентрации парниковых газов.

Как отмечается, продолжение быстрого увеличения глобального изменения климата означает, что ледники, являющиеся источником пресной воды, растают и исчезнут в море.

Координатор 8-й Национальной антарктической научной экспедиции проф. Бурджу Озсой в беседе с «Анадолу» заявила, что в Антарктиде происходит не только уменьшение морского льда, но и серьезные потери ледников.

- На самом деле эта проблема часто отражается в новостях: мы слышим об огромных ледяных массах, отклоняющихся от суши и интегрирующихся в океан. Конечно, у нас также есть ледники на 68-м градусе южной широты. Мы можем ежегодно обнаруживать отступление и изменения в леднике, ежегодно фотографируя наши ледниковые территории с помощью оборудования и дронов, а также используя установленные нами станции GNSS, - сказала она.

По ее словам, сделанные ими выводы на самом деле были получены на основе данных, собранных в течение многих лет.