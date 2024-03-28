В Аркалыке и 2 районах Костанайской области объявили ЧС

Об этом сообщили в ДЧС области, передает Kazpravda.kz

Фото: ДЧС Костанайской области

«На территории Костанайской области в городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении ДЧС.

Всего спасено 434 человека: г. Аркалык – 307 человек; Амангельдинский район – 37 человек; Жангельдинский район – 90 человек.

Напомним, что жителей региона эвакуировали вертолетами. Некоторым пришлось забраться на крышу домов.