В Астане наказаны нарушители правил благоустройства

Фото: акимат Астаны

В рамках акции «Таза Қазақстан. Астана - образец чистоты и порядка», в районе Сарыарка 2 декабря водитель КамАЗа был привлечен к административной ответственности за незаконную вывозку мусора и оштрафован на 30 МРП, сообщает официальный сайт столичного акимата.

С начала года за создание несанкционированных свалок на территории района к административной ответственности привлечено 3 843 физических и юридических лица. Общая сумма уплаченных штрафов превысила 3,6 млн тенге.

Напомним, что нарушение правил благоустройства влечет административную ответственность в соответствии со статьей 505 КоАП РК. Для физических лиц предусмотрен штраф от 20 МРП, а для юридических-от 30 до 100 МРП.

В случае обнаружения жителями и гостями столицы случаев незаконного сброса отходов, сброса строительного или иного мусора в несанкционированные места, можно сообщить на канал «102».

Отметим, что в столице продолжается системная борьба со стихийными несанкционированными полигонами. С начала 2024 года в районах столицы выявлено более 300 несанкционированных свалок. С них на полигоны вывезено более 172 тыс. тонн мусора.

Продолжаются работы по ликвидации незаконных свалок. В том числе принимаются меры по недопущению образования новых очагов.