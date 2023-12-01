В Астане отметили 120-летие первой женщины-юриста тюркского мира - Сурейи Агаоглу

1 декабря 2023 года Тюркская Академия и Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева совместно провели международный семинар на тему «Сюрейя Агаоглу, первая женщина-юрист тюркского мира». Мероприятие было организовано по случаю 120-летия С. Агаоглу.

Фото: пресс-служба Тюркской Академии

На мероприятии выступили вице-президент Тюркской Академии Асхат Кесикбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Казахстан Агалар Атамогланов, член правления-проректор по социально-культурному развитию Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Лязат Нуркатова, советник по образованию Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Республике Казахстан Омер Инан, руководитель Общественной организации «Исследовательский центр Ахмеда Агаоглу» Нигяр Ахундова, профессор кафедры конституционного и гражданского права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Жамаладен Ибрагимов, старший преподаватель Международного университета Астаны, советник декана Высшей Школы права Токжан Садыков.

В ходе мероприятия ученые выступили с докладами о жизненном пути Сюрейи Агаоглу, посвятившей свою жизнь защите законных прав женщин тюркского мира, а также интеллектуальных турецких женщин, служивших идее модернизма.

О месте С. Агаоглу в истории тюркского мира рассказала специально приехавшая из Азербайджана руководитель Общественной организации «Исследовательский центр Ахмеда Агаоглу» Нигяр Ахундова.

В своем докладе Н. Ахундова рассказала о роли, которую занимает в истории тюркского мира личность Сурейи Агаоглу, которая всегда способствовала укреплению тесных связей между братскими Азербайджаном и Турцией, была примером высочайшего профессионализма и стойкости, несгибаемой воли и принципиальности.

Кроме того, вниманию участников был представлен специально подготовленный документальный фильм о биографии и творческом пути Сурейи Агаоглу.

Следует отметить, что С. Агаоглу – турецкая писательница и юрист азербайджанского происхождения, первая женщина-юрист в истории Турции и тюркского мира в целом.

Она родилась в 1903 году в азербайджанском городе Шуша, в семье выдающегося государственного и политического деятеля, публициста, философа и учёного Ахмед-бека Агаоглу.

В 1910 году С. Агаоглу вместе с семьей переехала в Турцию, где она сформировалась как личность, и посвятила свою сознательную жизнь установлению торжества закона, в особенности защите прав и свобод женщин.