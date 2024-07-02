В Астане подписали ряд соглашений в рамках бизнес-форума ШОС

Свежий выпуск
36
Самат Бейсембаев

В частности, Казахстан развивает более тесные взаимоотношения с Китаем в сфере логистики

фото из архива "КП"

В столице 28 июня состоялся бизнес-форум Шанханской организации сотрудничест­ва, темой которого стало торгово-экономическое взаимодействие в сфере инвестиций, торговли, промышленности, транспорта, культуры и туризма. Мероприятие собрало крупных представителей бизнеса из стран – участниц ШОС, предоставив казахстанским предпринимателям уникальную платформу для установления прямых деловых контактов, обсуждения совместных проектов и подписания соглашений.

– Бизнес Казахстана активно сотрудничает с бизнесом стран ШОС, охватывая множество секторов экономики, таких как агропромышленный комплекс, машиностроение, логистика, медицина, образование, IT, туризм и другие, – начал свое приветственное слово председатель национальной части делового совета ШОС от Рес­публики Казахстан Раимбек Баталов. – Наши торговые отношения постоянно растут, увеличиваются объемы экспорта и импорта, развивается совместное предпринимательство.

Справочно отметим, что в 2023 году товарооборот Казахстана со странами ШОС достиг порядка 66 млрд долларов, увеличившись на 7,5% (в 2022-м – 61 млрд долларов).

На сегодняшний день на территории Казахстана действуют более 29 тыс. компаний с участием капитала стран ШОС и более 5 тыс. совместных предприятий. За 2023 год объем инвестиций из стран ШОС в Казахстан составил 4,6 млрд долларов.

– Одной из основных задач делового совета ШОС является содействие развитию эффективного регионального сотрудничества государств-членов в торгово-экономической, энергетичес­кой, транс­портной, промышленной, туристической, культурной и других сферах, представляющих общий интерес для деловых кругов государств – членов ШОС, – дополнил Раимбек Баталов.

Форум открыл новые горизонты для экономического сотрудничества между странами ШОС. В ходе мероприятия прошли B2B встречи, где обсуждались перспективные проекты и возможные инвестиции.

Высокий инвестиционный потенциал Казахстана отмечает и страновой менеджер по КНР, Индии, Пакистану и Монголии АО «НК «KAZAKH INVEST» Даулет Алиби. Так, например, наша страна остается наиболее привлекательным местом для инвестиций в Центральной Азии. За годы независимости мы привлекли более 431 млрд долларов прямых иностранных инвес­тиций – больше всего в регионе.

– В 2022 году Казахстан привлек 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций – рекорд­ный показатель за последние десять лет. За первые девять месяцев 2023 года он привлек 19,7 миллиарда долларов. Если рассматривать крупных инвесторов, то на долю Нидерландов приходится наибольшая доля прямых иностранных инвестиций в Казахстан, за ними следуют США, а затем Швейцария. Мы надеемся, что Индия войдет в число крупнейших инвесторов в ближайшем будущем, – отметил Даулет Алиби.

Привлечение стратегических инвестиций имеет решающее значение для устойчивого развития наших государств-членов, именно поэтому страны ШОС должны создать благоприятную деловую среду, которая поощряла бы как внутренние, так и иностранные инвестиции. Такое мнение в ходе своего выступления выразил председатель нацчасти ДС ШОС Индии Трибхуван Дарбари.

– Более того, нам следует изучить новые формы сотрудничества, такие как государственно-частное партнерство и специализированные венчурные фонды, для решения возникающих проб­лем и использования открывающихся возможностей. Предоставляя преференции, такие как налоговые льготы и упрощение таможенных процедур, мы можем повысить инвестиционную привлекательность наших регионов, – заявил он.

Также на форуме выступил глава Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков, он рассказал о создании цифровой платформы International Business Connect, предназначенной для привлечения и взаимодействия с зарубежными инвесторами.

– На этой платформе будет сформирован Реестр зарубежных инвесторов и Пул инвестиционных предложений на территории ­Казахстана. Зарубежные партнеры и потенциальные инвесторы через QR-ссылку проходят регистрацию, создают свой личный аккаунт и получают доступ к Реестру инвес­торов с инвестиционными предложениями в разрезе отраслей и регионов, а также с градацией по бюджету, – добавил спикер.

Особое внимание на форуме было также уделено вопросам логистики и транспорта. Участники отметили, что транспортная отрасль является одним из основных направлений взаимодействия государств – членов ШОС. По Казах­стану проходят 13 международных транспортных коридоров – пять железнодорожных и восемь автомобильных. Главой государства поставлена задача увеличить объемы перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в пять раз.

Таким образом, бизнес-форум ШОС в Астане стал важным событием для укрепления экономических связей между странами-участницами, открывая новые возможности для сотрудничества и роста.

Бизнес-форум завершился подписанием меморандумов о взаимопонимании между Казахстаном и странами – участниками ШОС.

Подписаны Меморандумы о взаимопонимании. Первый между председателем нацчасти делового совета ШОС Индии Трибхуваном Дарбари и председателем Внешнеторговой палаты Казахстана Муратом Каримсаковым. Второй меморандум заключили две крупные логистические компании ­Казахстана и Китая – Союз транс­портников Казахстана Kazlogistics и Global Logistics Alliance. Другие участники форума также смогли найти новых партнеров и обсудить дальнейшие шаги по укреплению взаимовыгодных отношений.

#Астана #ШОС #бизнес-форум

Популярное

Все
Инвестиционный проект должен сопровождаться на всем жизненном цикле
Вандализм – путь в никуда
За неуплату налогов последуют большие штрафы
Социальные приоритеты предвыборной программы Токаева
Правительство приступило к построению справедливой и конкурентной экономической системы
В Павлодарской области оставшиеся из-за паводка без жилья семьи отметили новоселье
Депутаты Парламента отправились в регионы для встречи со своими избирателями
Состязания высокого уровня
Министерство здравоохранения выделило 189 квот на ЭКО для женщин региона
От вдохновения к откровению
Защита прав казахстанцев – залог успешного развития страны
Такси направо, такси налево
Сотрудники изданий «Қазақ газеттері» удостоены наград
Приносить пользу обществу
Удивительная находка
Чисто там, где не сорят
Профессионалы принимают поздравления
Казахстанские дипломаты отмечают профессиональный праздник
Семьям пострадавших в трагедии оказывается помощь
Закон Республики Казахстан
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Опубликованы итоги конкурса по избранию академиков
Онлайн-трансляция апелляционнного суда над Бишимбаевым состоится 26 июня
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Заповедник Барсакельмес отмечает 85-летие
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года
В Алматы завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам
«Эхо степей» раздавалось в Париже
Криминалистика – это целое искусство
Нацбанк предупредил о звонках псевдо-юристов
Китайский зонд доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Как защитить себя от интернет-мошенничества?
Растут защитники Отечества
Бережному отношению к природе кочевники учили детей с ранних лет
Футзал по-журналистски
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Семьям пострадавших в трагедии оказывается помощь
Казахстанские дипломаты отмечают профессиональный праздник
Защита прав казахстанцев – залог успешного развития страны
Профессионалы принимают поздравления

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]