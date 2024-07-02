В Астане подписали ряд соглашений в рамках бизнес-форума ШОС

В столице 28 июня состоялся бизнес-форум Шанханской организации сотрудничест­ва, темой которого стало торгово-экономическое взаимодействие в сфере инвестиций, торговли, промышленности, транспорта, культуры и туризма. Мероприятие собрало крупных представителей бизнеса из стран – участниц ШОС, предоставив казахстанским предпринимателям уникальную платформу для установления прямых деловых контактов, обсуждения совместных проектов и подписания соглашений.

– Бизнес Казахстана активно сотрудничает с бизнесом стран ШОС, охватывая множество секторов экономики, таких как агропромышленный комплекс, машиностроение, логистика, медицина, образование, IT, туризм и другие, – начал свое приветственное слово председатель национальной части делового совета ШОС от Рес­публики Казахстан Раимбек Баталов. – Наши торговые отношения постоянно растут, увеличиваются объемы экспорта и импорта, развивается совместное предпринимательство.

Справочно отметим, что в 2023 году товарооборот Казахстана со странами ШОС достиг порядка 66 млрд долларов, увеличившись на 7,5% (в 2022-м – 61 млрд долларов).

На сегодняшний день на территории Казахстана действуют более 29 тыс. компаний с участием капитала стран ШОС и более 5 тыс. совместных предприятий. За 2023 год объем инвестиций из стран ШОС в Казахстан составил 4,6 млрд долларов.

– Одной из основных задач делового совета ШОС является содействие развитию эффективного регионального сотрудничества государств-членов в торгово-экономической, энергетичес­кой, транс­портной, промышленной, туристической, культурной и других сферах, представляющих общий интерес для деловых кругов государств – членов ШОС, – дополнил Раимбек Баталов.

Форум открыл новые горизонты для экономического сотрудничества между странами ШОС. В ходе мероприятия прошли B2B встречи, где обсуждались перспективные проекты и возможные инвестиции.

Высокий инвестиционный потенциал Казахстана отмечает и страновой менеджер по КНР, Индии, Пакистану и Монголии АО «НК «KAZAKH INVEST» Даулет Алиби. Так, например, наша страна остается наиболее привлекательным местом для инвестиций в Центральной Азии. За годы независимости мы привлекли более 431 млрд долларов прямых иностранных инвес­тиций – больше всего в регионе.

– В 2022 году Казахстан привлек 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций – рекорд­ный показатель за последние десять лет. За первые девять месяцев 2023 года он привлек 19,7 миллиарда долларов. Если рассматривать крупных инвесторов, то на долю Нидерландов приходится наибольшая доля прямых иностранных инвестиций в Казахстан, за ними следуют США, а затем Швейцария. Мы надеемся, что Индия войдет в число крупнейших инвесторов в ближайшем будущем, – отметил Даулет Алиби.

Привлечение стратегических инвестиций имеет решающее значение для устойчивого развития наших государств-членов, именно поэтому страны ШОС должны создать благоприятную деловую среду, которая поощряла бы как внутренние, так и иностранные инвестиции. Такое мнение в ходе своего выступления выразил председатель нацчасти ДС ШОС Индии Трибхуван Дарбари.

– Более того, нам следует изучить новые формы сотрудничества, такие как государственно-частное партнерство и специализированные венчурные фонды, для решения возникающих проб­лем и использования открывающихся возможностей. Предоставляя преференции, такие как налоговые льготы и упрощение таможенных процедур, мы можем повысить инвестиционную привлекательность наших регионов, – заявил он.

Также на форуме выступил глава Внешнеторговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков, он рассказал о создании цифровой платформы International Business Connect, предназначенной для привлечения и взаимодействия с зарубежными инвесторами.

– На этой платформе будет сформирован Реестр зарубежных инвесторов и Пул инвестиционных предложений на территории ­Казахстана. Зарубежные партнеры и потенциальные инвесторы через QR-ссылку проходят регистрацию, создают свой личный аккаунт и получают доступ к Реестру инвес­торов с инвестиционными предложениями в разрезе отраслей и регионов, а также с градацией по бюджету, – добавил спикер.

Особое внимание на форуме было также уделено вопросам логистики и транспорта. Участники отметили, что транспортная отрасль является одним из основных направлений взаимодействия государств – членов ШОС. По Казах­стану проходят 13 международных транспортных коридоров – пять железнодорожных и восемь автомобильных. Главой государства поставлена задача увеличить объемы перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в пять раз.

Таким образом, бизнес-форум ШОС в Астане стал важным событием для укрепления экономических связей между странами-участницами, открывая новые возможности для сотрудничества и роста.

Бизнес-форум завершился подписанием меморандумов о взаимопонимании между Казахстаном и странами – участниками ШОС.

Подписаны Меморандумы о взаимопонимании. Первый между председателем нацчасти делового совета ШОС Индии Трибхуваном Дарбари и председателем Внешнеторговой палаты Казахстана Муратом Каримсаковым. Второй меморандум заключили две крупные логистические компании ­Казахстана и Китая – Союз транс­портников Казахстана Kazlogistics и Global Logistics Alliance. Другие участники форума также смогли найти новых партнеров и обсудить дальнейшие шаги по укреплению взаимовыгодных отношений.