В Астане прошла церемония открытия Года туризма Китая в Казахстане

Китай,Столица,Туризм
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Венера Баталова
корреспондент

В Национальном музее РК состоялась торжественная церемония открытия Года туризма КНР в Казахстане, а также выставки «Шелк и Шелковый путь: из Китая в Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

В мероприятии принял участие министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, министр культуры и туризма КНР Сунь Ели, директор Национального музея РК Берик Абдигалиулы, заместитель директора Национального музея шелка Китая Чжан Чэнмин и другие почетные гости.

Ербол Мырзабосынов отметил, что Казахстан и Китай являются дружественными странами, имеющими прочные связи во всех сферах. По его словам, отношения между двумя странами выходят на новый уровень в рамках инициативы «Один пояс. Один путь», а туризм стал важным фактором сближения народов.

«От всей души поздравляю вас с открытием Года туризма Китая в Казахстане! В прошлом году в Астане Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявили 2025 год «Годом туризма Китая в Казахстане». Сегодняшнее событие стало продолжением успешного проведения Года туризма Казахстана в Китае в 2024 году. Масштабное мероприятие открывает новую страницу в туристическом сотрудничестве между нашими странами. В этой связи выражаю особую благодарность господину Сунь Ели, который внёс огромный вклад в развитие туристических и культурных обменов между нашими государствами», — сказал министр туризма и спорта РК.

В рамках Года туризма Китая в Казахстане Ербол Мырзабосынов предложил ряд инициатив для поддержки туристических проектов между двумя странами.

В частности, он предложил внедрить в Казахстане программу Welcome Chinese, которая позволит создать комфортные условия для китайских туристов. Эта программа поможет гостиницам, туристическим компаниям и объектам адаптироваться под нужды гостей из Китая. Также министр предложил провести уникальный пограничный марафон на стыке туризма, спорта и культуры, и усилить академическую мобильность между туристическими вузами двух стран для обмена знаниями и опытом.

Отметим, что 2024 год стал важным этапом в развитии взаимного туризма между Казахстаном и Китаем. В рамках Года туризма Казахстана в Китае было проведено 37 мероприятий в крупнейших городах Поднебесной, что привело к многократному росту туристического потока. В 2023 году Казахстан принял 367 тысяч китайских туристов, тогда как в 2024 году — 655 тысяч, что на 78% больше.

#Китай #туризм #открытие

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