В Астане пройдет международный турнир имени Жаксылыка Ушкемпирова

11-13 марта в Астане пройдет международный турнир по греко-римской борьбе среди борцов до 20 лет, посвященный памяти олимпийского чемпиона, чемпиона мира, Героя Труда Казахстана Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото иллюстративное, с сайта olympic.kz

Мероприятие организовано Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Федерацией греко-римской, вольной, женской борьбы и столичным акиматом.

На традиционном международном турнире борцы до 20 лет соревнуются в следующих весовых категориях: 55 кг, 60 кг, 63 кг, 67 кг, 72 кг, 77 кг, 82 кг, 87 кг, 97 кг и 30 кг.

Ожидается, что в турнире кроме казахстанцев примут участие спортсмены из Бельгии, Азербайджана, Хорватии, Кыргызстана, Узбекистана, Саудовской Аравии, России, Украины и Таджикистана.

Напомним, турнир пройдет во Дворце единоборств им.Жаксылыка Ушкемпирова с 11 по 13 марта.