В Астане сгорел офис HIGHVILL KAZAKHSTAN

Закон и Порядок
Фото : КЧС МВД РК
В Астане произошел крупный пожар в офисном здании строительной компании HIGHVILL KAZAKHSTAN, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.



В КЧС информировали, что 13 февраля в 21:11 на пульт противопожарной службы Астаны поступило сообщение о пожаре в офисном здании "Хайвилл Казахстан" по улице Сарыарка.

В ликвидации пожара задействованы 65 человек личного состава и 16 единиц пожарной техники ДЧС Астаны.
По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

Возгорание, площадь которого составила 1500 кв.м, локализовано в 22:45. 

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