В Астане сгорел офис HIGHVILL KAZAKHSTAN

В Астане произошел крупный пожар в офисном здании строительной компании HIGHVILL KAZAKHSTAN, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
В КЧС информировали, что 13 февраля в 21:11 на пульт противопожарной службы Астаны поступило сообщение о пожаре в офисном здании "Хайвилл Казахстан" по улице Сарыарка.
В ликвидации пожара задействованы 65 человек личного состава и 16 единиц пожарной техники ДЧС Астаны.
По предварительным данным жертв и пострадавших нет.
Возгорание, площадь которого составила 1500 кв.м, локализовано в 22:45.
В КЧС информировали, что 13 февраля в 21:11 на пульт противопожарной службы Астаны поступило сообщение о пожаре в офисном здании "Хайвилл Казахстан" по улице Сарыарка.
В ликвидации пожара задействованы 65 человек личного состава и 16 единиц пожарной техники ДЧС Астаны.
По предварительным данным жертв и пострадавших нет.
Возгорание, площадь которого составила 1500 кв.м, локализовано в 22:45.