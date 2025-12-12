В Астане состоится финальный этап Кубка Федерации бокса Казахстана
Турнир пройдет в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan
С 13 по 14 декабря в Астане состоится финальный этап Кубка Федерации бокса Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Проект с призовым фондом в 150 000 долларов направлен на развитие бокса в регионах.
По итогам группового этапа в финальную стадию вышли команды Астаны, Шымкента, Карагандинской и Мангыстауской областей.
13 декабря пройдут полуфинальные поединки (мужчины и женщины, всего 15 весовых категорий). На 14 декабря намечены встречи за третье и первое места.
Начало соревнований: 13 декабря в 11:30; 14 декабря в 12:00.