Фото: НОК РК

С 13 по 14 декабря в Астане состоится финальный этап Кубка Федерации бокса Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Проект с призовым фондом в 150 000 долларов направлен на развитие бокса в регионах.

По итогам группового этапа в финальную стадию вышли команды Астаны, Шымкента, Карагандинской и Мангыстауской областей.

13 декабря пройдут полуфинальные поединки (мужчины и женщины, всего 15 весовых категорий). На 14 декабря намечены встречи за третье и первое места.

Турнир пройдет в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan.

Начало соревнований: 13 декабря в 11:30; 14 декабря в 12:00.