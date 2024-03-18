В Астане спасателям вручили ключи от квартир

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, аким города Женис Касымбек вручили столичным спасателям ключи от пятнадцати служебных квартир, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

Среди новосёлов рядовые сотрудники: пожарные, спасатели, командиры отделений столичной службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Восемь однокомнатных и семь двухкомнатных квартир расположены в жилых комплексах «TENGRI» по проспекту Кабанбай батыра и «Respublika» по улице Е-36.

Аким Астаны поздравил новоселов с Наурызом и отметил, что каждый сотрудник ДЧС играет важную роль в обеспечении безопасности и защиты граждан.

«Ваша работа требует не только физической выносливости, но и эмоциональной силы, и я глубоко уважаю ваш труд. Со своей стороны мы будем и дальше принимать все необходимые меры по улучшению и созданию комфортных условий для труда. К примеру, для улучшения жилищных условий мы расширили категорию участников жилищной программы (Казахстанская жилищная компания), запустили специальную жилищную программу для молодежи, где отдельно выделили категорию работников ДЧС. Также для сотрудников департамента увеличили размер жилищного сертификата с 1 млн тенге до 1,5 млн тенге. За последние три года сотрудникам ДЧС было выдано 90 квартир», - сказал Женис Касымбек.

Глава МЧС отметил, что и в дальнейшем министерство совместно с акиматами планирует улучшить жилищные условия для большего количества сотрудников. 

Ежегодно подразделения столичного ДЧС ликвидируют в среднем  свыше 600 пожаров и возгораний, спасают и эвакуируют более 1000 человек. Только за 2023 год спасателями проведено 314 аварийно-спасательных работ, спасено и эвакуировано более 600 человек.

#Астана #акимат #квартиры #работники ДЧС

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