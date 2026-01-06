Прием заявок будет проводиться с 8 по 23 января

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Коммунальное государственное учреждение «Руханият» приглашает жителей столицы принять участие в бесплатных курсах казахского языка для взрослых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Приём заявок на специально организованные курсы для астанчан, желающих изучать казахский язык, будет проводиться с 8 по 23 января. Занятия начнутся 2 февраля 2026 года.

Курсы будут проводиться в офлайн- и онлайн-форматах. Продолжительность обучения составляет 4 месяца, занятия проходят 3 раза в неделю. По завершении полного курса участникам будет выдан сертификат.

Регистрация на курсы осуществляется по адресу: город Астана, улица Бейбітшілік, дом 9, кабинет 209.

Контактные телефоны:

Рабочий телефон: +7 (7172) 24-90-52;

Мобильный телефон: +7 747 248 82 20.