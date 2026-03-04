Победителей республиканской интеллектуальной олимпиады «Ана тілі» определили в Астане

Қазақ тілі
83
Дана Аменова
специальный корреспондент

В отборочном этапе приняли участие более 2000 учащихся 9-11 классов из всех регионов страны

Фото: МНВО

В столице прошла церемония награждения победителей республиканской интеллектуальной олимпиады «Ана тілі», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет языковой политики МНВО 

Состязание интеллектуалов проходит второй год подряд при поддержке ведомства совместно с международным общественным объединением «Қазақ тілі» и международным общественным фондом «Білім-Инновация».

В отборочном этапе приняли участие более 2000 учащихся 9-11 классов из всех регионов страны. По его итогам отбора 64 команды (192 ученика), показавшие наилучшие результаты, получили путёвки для участия на республиканском этапе. В финальном туре участники соревновались по направлениям «Пікірсайыс», «Тілшілер» и «Білімпаздар», продемонстрировав высокий уровень знаний и ораторского мастерства.

Главный приз завоевала команда «Үшарыс» Туркестанской области.

Кроме того, 14 учащимся 11-х классов, ставшим призёрами, были вручены образовательные гранты ведущих высших учебных заведений страны: 5 грантов – Казахского национального педагогического университета имени Абая, 5 грантов – Казахского национального женского педагогического университета, 2 гранта – SDU University, 1 грант – Narxoz University и 1 грант – Coventry University Kazakhstan.

Также команды были награждены в номинациях «Үздіктер», «Озаттар», «Мықтылар» и «Белсенділер». Интеллектуальная олимпиада направлена на стимулирование углублённого изучения казахского языка и укрепление его престижа среди молодёжи.

#олимпиада #МНВО #победители #«Ана тілі»

