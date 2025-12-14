Миссия КГУ «Учебно-методический центр «Тіл – құрал» ГУ «Отдел культуры и развития языков г. Сатпаев» заключается в эффективной реализации государственной языковой политики. Бесплатное обучение казахскому, английскому и русскому языкам – лишь часть большой работы, которую сотрудники центра проводят совместно с государственными органами. О задачах центра «Тіл – құрал» рассказала его руководитель Мадинат Игенберлина.

– Казахский язык и литературу я преподаю уже 18 лет, – говорит она. – После долгих лет работы в сфере образования перешла на государственную службу. Последние 11 лет трудилась в отделе внут­ренней политики акимата города Сатпаева и в отделе культуры и развития языков. Сейчас возглавляю учебно-методический центр «Тіл – құрал». Мы обу­чаем языкам взрослое население, занятия начинаются с 10 утра, в каждой группе по 10–12 человек. Причем уроки казахского – самые популярные, с начала года на курсы изучения государственного языка записались 183 человека.

По мнению руководителя центра «Тіл – құрал», такой интерес к изучению государственного языка связан с тем, что у молодежи есть желание понимать и говорить по-казахски.

– Я объясняю своим землякам: если они будут знать казахский, то смогут понимать и другие языки, которые входят в тюркскую языковую группу, – поясняет Мадинат Игенберлина. – Я без переводчика понимаю песни некоторых народов Кавказа, например карачаевцев и балкарцев.

Добавим: зная казахский, легко понять, о чем говорят кыргызы, ногайцы, татары и другие народы. К тому же человек, который знает несколько языков, имеет больше возможностей и преимуществ в карьере.

– Самостоятельное обучение начинается с увеличения словарного запаса, – подчеркивает Мадинат Игенберлина. – Изучать новый язык лучше с прос­тых вещей. Можно расклеить дома на предметы быта листочки с переводом, чтобы выучить их названия. В магазине на ценниках или этикетках уже есть наз­вания продуктов. Тренируя память, легко выучить больше слов, а потом взяться за основные глаголы. Имея такую базу, можно приступать к изучению основ сингармонизма и грамматики.

Одно из нововведений центра – курсы «Делового казахского языка».

– В свое время в наш центр поступало много просьб разъяснить, как правильно написать тот или иной документ на государственном языке, – продолжает она. – Я сама преподаю этот курс, он рассчитан на 24 часа и с самого открытия пользуется большим спросом.

Учебника по деловому казахскому пока нет, прог­рамму занятий Мадинат Игенберлина составила самостоятельно. Сейчас на курс делового казахского приходят две группы – в одной занимаются 10 человек, во второй – семь. Чтобы научиться правильно составлять письма, обращения, отвечать на официальные запросы, писать протоколы собрания, приказы и заявления, потребуется всего полтора месяца.

– В официальной переписке используются свои термины, – отметила она. – В обучении мы опираемся на закон о нормативных документах, ведь сегодня крайне важно правильно их оформлять, особенно для государственных учреждений. Наша инициатива получила хороший отклик, многие были рады и благодарили за эту идею.

С начала года изучать казахский язык в «Тіл – құрал» пришли 183 человека, многие из них посещают краткосрочные курсы для тех, кто работает в сфере обслуживания. Продавцы магазинов и аптек, сотрудники салонов красоты учатся по-казахски отвечать покупателю, который хочет купить предмет одежды, продукты или сделать стрижку. После курса они знают, как поздороваться и обсудить оплату товара.

– Я считаю, что это эффективное обучение, – отметила Мадинат Игенберлина. – Один раз человек объяснится, потом другую и третью фразу выучит. Со временем сможет втянуться и начать легко общаться, главное – не стесняться.

Чтобы научиться общаться с услугополучателем, достаточно выучить несколько фраз, касающихся своей профессиональной сферы, для этого не нужно зубрить грамматику. Учить казахский сейчас очень просто, уверена Мадинат Игенберлина. Если нет времени на курсы в центре, есть немало уроков в Интернете, соцсетях.

По штатному расписанию в центре работают 12 человек. Обучение – это лишь часть большой работы. Другое важное направление – контроль за оформлением визуальной информации на государственном языке.

– Мы проверяем правильность написания наружной рекламы на вывесках, билбордах, изучаем чеки и ценники, а также многое другое, – отметила она. – Если находим ошибки, предлагаем исправить, заодно разъясняем статьи Закона «О языках».

Сотрудники центра «Тіл – құрал» всегда готовы оказать бесплатную помощь предпринимателям. С этой целью проводятся обучающие семинары для представителей малого и среднего бизнеса по языковой политике, а также для казаховедов, учителей. В «Тіл – құрал» организовывают и другие мероприятия, направленные на популяризацию казахского языка и культуры.