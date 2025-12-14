Если дружба начинается с улыбки, то единство – с понимания друг друга, считает председатель украинского этнокультурного объединения «Еднання» АНК ЗКО Станислав Котенко. Он владеет украинским, русским, казахским и английским. По его словам, в его склонности к изучению языков сказались хорошие гены. Его дед, Степан Михайлович, знал пять языков, в том числе и немецкий. Во время Великой Отечественной войны, будучи командиром батальона, попал в плен. О том, что понимает разговоры захватчиков, виду не показывал. Все примечал, запоминал. А когда советские бойцы освободили пленных, передал информацию командованию Красной армии.

Казахский язык Станислав освоил самостоятельно, причем отнюдь не ради пятерок в школьном аттестате. Говорит на нем без акцента, может поддержать беседу практически на любую бытовую тему. Для человека из русскоговорящей среды это большое достижение.

– Первым словом, которое я выучил, было «ойнайсың ба». Когда к нашей дворовой компании присоединились ребята, приехавшие из дальних аулов и не знающие русский, нужно было как-то коммуницировать. Так и пошло: сначала отдельные слова, потом фразы, предложения, – вспоминает он. – Мне уроки казахского очень нравились. Наша учительница замечала мои старания. Она же посоветовала для развития речи, прокачки произношения читать классиков в оригинале.

После окончания школы Станислав пос­тупил в Щучинский кадетский корпус имени Ш. Уалиханова. И ближе к третьему курсу благодаря хорошим педагогам и общению с курсантами из регионов знание государственного языка существенно улучшилось.

– В училище приезжали ребята со всего Казахстана. В каждой местности свой диалект. Было интересно слушать, подмечать различия. Расширялся круг друзей и товарищей, а заодно и словарный запас, – рассказывает мой собеседник. – Кадетский корпус – серьезная школа по подготовке сержантов-профессионалов, которые могут проходить службу в абсолютно любом роду войск. И в целом было понимание того, что, где бы мы ни продолжили службу, как командиры для поддержания боевого духа и дисциплины с каждым солдатом должны найти общий язык. Поэтому к окончанию училища я уже более или менее свободно говорил на казахском.

Окончив военное училище, Станислав 15 лет отслужил по контракту. За эти годы не раз участвовал в традицион­ном конкурсе среди воинов некоренной национальности «Мемлекеттік тіл – менің тілім» и всегда был в тройке сильнейших. Для него казахский стал не просто языком повседневного общения с друзьями, а ключом к личному и профессиональному росту. После выхода в запас он трудоустроился в частную компанию. Сегодня его работа завязана на общении с клиентами, а потому знание языка дает огромное преимущество.

– Казахский язык очень богатый. Если не нахожу нужного слова, просто заменяю подходящим. Каждый раз при общении стараюсь почерпнуть для себя что-то новое, – говорит он. – Радуюсь, когда кто-нибудь из коллег, знакомых спрашивает перевод той или иной фразы, а после включает ее в оборот.

Станислав – активист областной ассамб­леи, несколько лет руководил молодежным крылом украинского этнокультурного объединения «Еднання», с недавних пор возглавил работу этого центра.

– На мероприятиях, проводимых ассамблеей, мы, руководители разных этнокультурных объединений, свободно общаемся на государственном языке. Таким образом мы вносим вклад в расширение сферы применения казахского языка. Даже творческие коллективы, в составе которых выступают пенсионеры, а им из-за возраста затруднительно выучить язык, включают в свои концерт­ные программы песни на казахском. К примеру, хор бабушек «Берегиня», созданный при нашем культурном центре, замечательно исполняет песню «Саржайлау». Лично для меня практика общения на казахском языке примечательна еще и тем, что начинаешь понимать языки тюркской группы: о чем говорит уйгур или азербайджанец, турок или узбек, – рассказывает Станислов Котенко. – Но по большому счету знать государственный язык – это чувствовать себя сопричастным ко всем процессам, которые проис­ходят в твоей стране. Делать добрые дела на благо всего общества – и есть патриотизм. А выучить язык не так уж и сложно, стоит только по-настоящему захотеть – и перед вами откроются тысячи возможностей.