В Астане стартовал слет волонтеров СВМДА

В слете принимают участие свыше 450 делегатов из 21 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

Фото: МКИ РК

Сегодня в Астане стартовал слет лидеров волонтерских движений стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), организованный под эгидой Молодежного совета СВМДА.

В слете принимают участие свыше 450 делегатов из 21 стран, таких как Кыргызстан, Россия, Шри-Ланка, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Таиланд, Таджикистан, Бахрейн и другие. Они обсудили ключевые вопросы волонтерства и его роли в достижении целей устойчивого развития.

В рамках первого дня слета прошло заседание Молодежного совета СВМДА на тему: «Значение волонтерства в обществе: обсуждение роли волонтерства в содействии устойчивому развитию стран Азии». Особое внимание было уделено межкультурному диалогу и укреплению сотрудничества между странами-участницами.

Сессии слета включали обсуждения таких тем, как «Социальное и инклюзивное волонтерство», «Интеллектуальное волонтерство: инновационные подходы и международный опыт», «Роль волонтеров в сфере здравоохранения», «Волонтерство при чрезвычайных ситуациях», а также «Вклад волонтеров в решение экологических проблем».

По итогам первого дня участники уже приступили к разработке совместных рекомендаций по развитию волонтерства на пространстве СВМДА.

Мероприятие продолжится 4 октября, когда участники обсудят дальнейшие шаги по расширению сотрудничества и обмену опытом в волонтерской деятельности.