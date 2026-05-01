В Астане завершили испытания системы ЛРТ

Транспорт

Линия готовится к следующему этапу запуска, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане завершены тестовые испытания подвижного состава и ключевых систем линии ЛРТ. В настоящее время на объектах легкорельсового транспорта начались плановые работы по подготовке инфраструктуры к дальнейшей эксплуатации.

В транспортной компании "City Transportation Systems" сообщили, что до 5 мая движение поездов ЛРТ временно приостановлено. Ограничения связаны с проведением клининговых и регламентных мероприятий на всей линии.

«На объектах LRT будут выполняться работы по очистке эстакадной инфраструктуры, уборке станционных помещений, а также подготовке отдельных инженерных систем к дальнейшей эксплуатации.Проводимые работы осуществляются в плановом режиме в рамках подготовки инфраструктуры LRT», - отметили в City Transportation Systems.

Напомним, ранее в акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску. Следующий этап - функциональная готовность станций и подходов к ним, а также комплексное формирование ландшафтно-архитектурного облика под маршрутом ЛРТ. Работы в этом направлении продлятся до конца летнего сезона.

Популярное

Все
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Добрая традиция – помогать
Молодежь в активе
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Всегда придут на помощь
Мечтает о спортивных победах
Видеть в танце призвание
Организовано дежурство вертолетов
В авангарде мировых стандартов
Вручены государственные награды от имени Президента
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Объединение истинных патриотов
Моя ДНК – наше богатство
Единство и согласие – фундаментальные ценности
Лад в семье, мир – в общем доме
Одуванчики не отменить
Обращать различия в силу
Выбор Оксаны Зинченко
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 78-НП
Инвестиции в успех
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Социализация без барьеров
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Поздравили фронтового связиста
Когда яблони цветут
Для достижения общих целей
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Образование как фундамент для развития всех сфер деятельности
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсотрудничестве
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Самую дорогую дорогу в мире строит Франция
Наши юниоры пишут мировую историю
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Помогут цифровые технологии
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку

Читайте также

Минтранспорта провел рейды в поездах частных компаний
Можно ли в ручной клади перевозить домбру на самолете
Владельца АГЗС наказали после жалоб автовладельцев в Акмоли…
Контроль за тяжеловесным транспортом усилили в Астане

