В Астане завершили испытания системы ЛРТ

В Астане завершены тестовые испытания подвижного состава и ключевых систем линии ЛРТ. В настоящее время на объектах легкорельсового транспорта начались плановые работы по подготовке инфраструктуры к дальнейшей эксплуатации.

В транспортной компании "City Transportation Systems" сообщили, что до 5 мая движение поездов ЛРТ временно приостановлено. Ограничения связаны с проведением клининговых и регламентных мероприятий на всей линии.

«На объектах LRT будут выполняться работы по очистке эстакадной инфраструктуры, уборке станционных помещений, а также подготовке отдельных инженерных систем к дальнейшей эксплуатации.Проводимые работы осуществляются в плановом режиме в рамках подготовки инфраструктуры LRT», - отметили в City Transportation Systems.

Напомним, ранее в акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску. Следующий этап - функциональная готовность станций и подходов к ним, а также комплексное формирование ландшафтно-архитектурного облика под маршрутом ЛРТ. Работы в этом направлении продлятся до конца летнего сезона.