Аэротакси и биометрию на авиарейсах внедрят в Казахстане

К реализации проектов городского аэротакси и цифровизации инфраструктуры гражданской авиации приступают в Казахстане. О внедрении передовых технологий и биометрического контроля на заседании Правительства доложил Нурлан Сауранбаев.

В рамках развития нового для страны сегмента аэротакси отечественные компании уже ведут закупку тестовых беспилотных летательных аппаратов, а также начали строительство посадочных площадок и операционного центра.

Кроме того, в аэропортах масштабируется цифровая система Q-Gate, сокращающая время контроля с 3 минут до 50 секунд: к 16 действующим терминалам в Астане и Алматы в текущем году добавят еще 16 в Шымкенте, Атырау, Актобе и Актау. Следующим шагом станет запуск пилотного проекта по внедрению биометрии на внутренних рейсах по направлению Астана–Шымкент.

«Цифровые технологии активно внедряются и в грузовом сегменте. Запуск информационной системы e-Freight позволит полностью перевести процессы в электронный формат и сократить время обработки авиагрузов с одного дня до одного часа», — сообщил Нурлан Сауранбаев.