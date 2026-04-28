В акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску

Аким столицы Женис Касымбек ознакомился с ходом тестовой эксплуатации системы легкорельсового транспорта (ЛРТ), проверкой ключевых параметров работы и готовностью сопутствующей инфраструктуры. Испытательные работы на объекте практически завершены, система полностью готова к запуску. Итогами поделился градоначальник, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

По словам акима, к моменту запуска ЛРТ в первоочередном порядке будут завершены работы по обеспечению беспрепятственного доступа к станциям. Активная фаза благоустройства будет продолжаться в течение всего летнего периода. Одним из ключевых участков, где работы ведутся наиболее интенсивно, является отрезок от проспекта Тауелсыздык до нового железнодорожного вокзала «Нурлы жол».

В план работ на летний сезон включены:

1. Дорожное строительство: обустройство прилегающих дорог и подъездных путей для интеграции станций в городскую транспортную сеть.

2. Озеленение: запланирован большой объем высадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников и др.), что позволит создать «зеленый коридор» вдоль линии ЛРТ.

3. Освещение: установка современных систем освещения, обеспечивающих безопасность и эстетическую привлекательность территории в темное время суток.

4. Благоустройство: установка малых архитектурных форм и создание зон притяжения для горожан под эстакадой.

Таким образом, функциональная готовность станций и подходов к ним будет обеспечена в ближайшее время, комплексное формирование ландшафтно-архитектурного облика под маршрутом ЛРТ продлится до конца летнего сезона. Это позволит выполнить работы максимально качественно, с соблюдением всех агротехнических норм при высадке растений, отметил аким.

Кроме того, ведется строительство улицы Ш. Калдаякова на участке от пр. Тәуелсіздік до ул. А62. Общая протяженность объекта составляет 4,6 км.

В рамках проекта предусмотрено комплексное развитие улично-дорожной инфраструктуры: устройство тротуаров и велодорожек, обустройство парковочных пространств, установка наружного освещения, прокладка поливочного водопровода, а также формирование зон озеленения. В первую очередь выполняются работы по благоустройству прилегающих территорий к станциям и обустройству подходов к ним для обеспечения беспрепятственного доступа.

Ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия и благоустройству со стороны пр Тәуелсіздік. В текущем году планируется обеспечить сквозной проезд по улице Ш. Калдаякова от пр. Тәуелсіздік до железнодорожного вокзала «Нурлы Жол».

В соответствии с утвержденным графиком предусмотрено поэтапное открытие движения. Также планируется дальнейшее продление проезда до улицы С. Шаймерденова (проектное наименование А-62), заключил Женис Касымбек.