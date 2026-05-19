МЧС получило четвёртый самолёт для спасательных операций

L-410 способен выполнять полёты на расстояние до 2570 километров

Фото: МЧС

В международном аэропорту Усть-Каменогорска состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового многоцелевого самолёта L-410, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

По данным ведомства, в мероприятии приняли участие начальник ДЧС Восточно-Казахстанской области Рашид Блялов, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и директор АО «Казавиаспас» МЧС Нурлан Дуйсебаев, сообщает со ссылкой на

«Для нашего региона, где значительная часть населённых пунктов расположена в горной и труднодоступной местности, поступление самолёта L-410 имеет особое значение. Воздушное судно позволит значительно повысить оперативность реагирования при чрезвычайных ситуациях, проведении поисково-спасательных работ и санитарных вылетов», – отметил начальник ДЧС Восточно-Казахстанской области Рашид Блялов.

Современный самолёт L-410 значительно расширит возможности авиации МЧС в регионе. Воздушное судно предназначено для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, доставки гуманитарной помощи, транспортировки спасателей и эвакуации населения из труднодоступных районов.

Особенно важно это для Восточно-Казахстанской области со сложным рельефом, горной местностью и непростыми климатическими условиями.

Как уточняется, L-410 способен выполнять полёты на расстояние до 2570 километров, подниматься на высоту до 6100 метров и перевозить до 19 пассажиров или до 1800 килограммов груза.

Кабина самолёта оснащена современной авионикой Garmin 3000, обеспечивающей точную навигацию и полный контроль параметров полёта. Данная модель также адаптирована для санитарной авиации. На борту установлены современные носилки и системы для перевозки тяжелобольных пациентов.

В ближайшее время при поддержке акимата области начнётся строительство ангара для хранения и технического обслуживания воздушного судна.

Регион также примет участие в обеспечении экипажа комфортными условиями для работы и отдыха. Экипаж прошёл обучение в Чехии в учебном центре компании Omnipol производителя самолёта.

Программа подготовки включала как лётную часть, так и техническое обслуживание воздушного судна.