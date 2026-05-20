В Алматинской области впервые протестировали воздушное такси

Сегодня в городе Алатау впервые состоялся запуск воздушного такси eVTOL. Подобные испытания впервые проводятся в Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Алматинской области

Электрическое аэротакси позволит снизить транспортные заторы, связать туристические объекты и значительно сократить время в пути. Аппарат способен развивать скорость до 200 километров в час и преодолевать расстояние до 200 километров на одном заряде. Воздушное такси рассчитано на одного пилота и пятерых пассажиров. Оно оснащено 13 электродвигателями. По сравнению с другими видами транспорта устройство работает значительно тише и не производит выбросов углекислого газа. В соответствии с требованиями безопасности первый испытательный полет прошел без пассажиров.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев, принявший участие в мероприятии, отметил особую значимость проекта для развития транспортной сферы страны.

«Данная инициатива полностью соответствует концепции развития города Алатау как центра инноваций и цифровизации. В реализацию проекта привлечено 250 миллионов долларов инвестиций, что свидетельствует о высоком уровне доверия к будущему Alatau City. Сегодня Казахстан не только наблюдает за глобальными технологическими изменениями, но и становится их активным участником», - сказал аким области.

Также в ходе мероприятия были подписаны соглашения с партнерами, реализующими проект.

Для взлета и посадки eVTOL будут использоваться вертипорты, оснащенные системами зарядки и навигации. Их можно размещать в городской среде - на крышах зданий, транспортных узлах и в бизнес-кластерах. В настоящее время в Alatau City уже началось строительство первого вертипорта. В дальнейшем планируется создание сети вертипортов в городе Алатау, Алматы и туристических зонах Алматинской области. Ожидается, что маршруты свяжут ключевые транспортные узлы региона.