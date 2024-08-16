В Астане женщина-водитель сбила двух детей на пешеходном переходе - ВИДЕО

Происшествия
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

В качестве извинений она предложила пострадавшим коробку конфет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Telegram-канале ZHEST_KZ появилось видео очевидца, на котором зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в столице.

В департаменте полиции Астаны сообщили, что ДТП произошло 14 августа.

«37-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Camry на улице Манаса совершила наезд на двух несовершеннолетних детей, переходивших дорогу в установленном месте. В результате аварии пострадали два ребенка, 12 и 5 лет. Пострадавших доставили в больницу», - сообщили в ДП столицы.

По словам очевидцев, виновница инцидента предложила детям коробку конфет в качестве утешения, выражая свое сожаление о случившемся.

Автомобиль виновницы происшествия водворили на коммунальную стоянку. 

По факту совершения ДТП правоохранительными органами проводится проверка.

 

 

#дети #ДТП #авто #наезд

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