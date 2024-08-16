В Астане женщина-водитель сбила двух детей на пешеходном переходе - ВИДЕО

В качестве извинений она предложила пострадавшим коробку конфет
В Telegram-канале ZHEST_KZ появилось видео очевидца, на котором зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в столице.
В департаменте полиции Астаны сообщили, что ДТП произошло 14 августа.
«37-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Camry на улице Манаса совершила наезд на двух несовершеннолетних детей, переходивших дорогу в установленном месте. В результате аварии пострадали два ребенка, 12 и 5 лет. Пострадавших доставили в больницу», - сообщили в ДП столицы.
По словам очевидцев, виновница инцидента предложила детям коробку конфет в качестве утешения, выражая свое сожаление о случившемся.
Автомобиль виновницы происшествия водворили на коммунальную стоянку.
По факту совершения ДТП правоохранительными органами проводится проверка.